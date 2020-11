Darauf freut sich Neve Campbell bei "Scream 5" am meisten

Neve Campbell kehrt mit ihren "Scream"-Co-Stars für den fünften Teil der Reihe zurück. Jetzt verriet die Schauspielerin, worauf sie sich am meisten freut.

Sowohl Neve Campbell (47) als auch David Arquette (49) und Courteney Cox (56) kehren für "Scream 5" zurück. Und nicht nur Fans der Slasher-Reihe können den neuen Film kaum erwarten. "Ich freue mich sehr darauf, wieder zu arbeiten", verrät Campbell . Die Dreharbeiten seien ihr erster Job seit Beginn der Corona-Pandemie im März. Campbell könne es kaum erwarten, "wieder in Sidneys Schuhe zu schlüpfen". Außerdem freue sie sich besonders, "Courteney und David zu sehen". "Diese Filme bedeuten mir so viel, auch für meine Karriere. Es macht immer großen Spaß, sie zu drehen!"

Der erste "Scream"-Film mit Neve Campbell und ihren Kollegen erschien 1996. Es folgten drei Fortsetzungen. Für den fünften Teil müssen sich die drei Hauptdarsteller an einen neuen Regisseur gewöhnen: Horror-Legende Wes Craven starb im Sommer 2015 im Alter von 76 Jahren an den Folgen eines Hirntumors. An seiner Stelle führen Matt Bettinelli-Olpin (42) und Tyler Gillett (38) Regie. Der fünfte Teil soll im Januar 2022 in die Kinos kommen. Ursprünglich war er für 2021 zum 25-jährigen Jubiläum geplant, doch aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Dreharbeiten verschoben werden.