Daniel Brühl und Macaulay Culkin drehen einen Pandemie-Thriller

Was haben Daniel Brühl und Macaulay Culkin gemeinsam? Sie spielen in dem schrägen Pandemie-Thriller "Rich Flu" mit. Ein Virus rafft die reichsten Menschen des Planeten hinweg.

Der durchgeknallte "Kevin - Allein zu Haus"-Star Macaulay Culkin (41) und Daniel Brühl (43), unser Mann in Hollywood: Zwei Namen, die man eher selten in einem Atemzug nennt. In einer ist das nun passiert. Culkin und Brühl verstärken den Cast des Films "Rich Flu". Im Herbst dieses Jahres sollen die mit Hauptdarstellerin Rosamund Pike (43) vor der Kamera stehen.

Die Story des Films klingt ähnlich schräg wie die Paarung Brühl/Culkin. Ein Virus bricht aus, dass die reichsten Menschen der Welt trifft. Erst rafft es die Milliardäre dahin, dann die Multimillionäre. In Panik geraten, versuchen die Gutbetuchten, ihre Reichtümer loszuwerden.

Regie bei "Rich Flu" führt der Spanier Galder Gaztelu-Urrutia (48), der zuletzt den Netflix-Horrorhit "Der Schacht" drehte.

Culkin und Brühl: Stars mit interessanten Werdegängen

Macaulay Culkin wurde mit den "Kevin"-Filmen zum Kinderstar - und mit der Volljährigkeit zum Millionär. Der frühe Ruhm war für ihn mehr Fluch als Segen. Filme drehte er als Erwachsener wenig, machte eher Musik und Blödsinn im Internet. In den letzten Jahren ist er jedoch wieder verstärkt auf der Kinoleinwand oder dem TV-Bildschirm ("American Horror Story") präsent.

Daniel Brühl wurde in Barcelona als Sohn eines Deutschen und einer Spanierin geboren. Um 2000 wurde er unter anderem mit "Good Bye, Lenin" berühmt. Mit Rollen in "Inglourious Basterds", "Rush" oder "The First Avenger: Civil War" ist er mittlerweile in Hollywood angekommen.