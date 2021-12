Critics Choice Awards: "Belfast" und "West Side Story" sind Favoriten

Welche Filme werden im kommenden Jahr bei den Critics Choice Awards ausgezeichnet? "Belfast" und "West Side Story" gehen mit den meisten Nominierungen ins Rennen.

Nur kurz nach den Golden Globes ist nun auch veröffentlicht worden. Bei der 27. Ausgabe der Preisverleihung am 9. Januar 2022 dürfen sich vor allem die Macher des autobiografischen Dramas "Belfast" und des Musicalfilms "West Side Story" große Hoffnungen machen: Beide Filme gehen mit insgesamt elf Nominierungen ins Rennen, unter anderem um die Auszeichnung "Bester Film".

Die "Belfast"-Darstellerinnen und -Darsteller Jamie Dornan (39), Ciarán Hinds (68) und Caitriona Balfe (42) haben allesamt die Chance auf die Auszeichnung "Bester Nebendarsteller" und "Beste Nebendarstellerin". Für "West Side Story" sind in jener Kategorie außerdem Ariana DeBose (30) und Rita Moreno (90) nominiert.

Auch diese Filme heimsten viele Nominierungen ein

Mit jeweils zehn Nominierungen gehen "The Power of the Dog" und "Dune" an den Start. "Licorice Pizza" und "Nightmare Alley" sind jeweils acht Mal nominiert worden. Sechs Nominierungen sind es bei "King Richard" und "Don't Look Up".

Favoriten bei den Golden Globes

Mit sieben Nominierungen ist "Belfast" auch einer der Favoriten bei den Golden Globes 2022. "West Side Story" wurde insgesamt vier Mal nominiert.