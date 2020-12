Corona-Regeln missachtet: Tom Cruise beschimpft Crewmitglieder

Hollywoodstar Tom Cruise nimmt die Corona-Richtlinien am Set extrem ernst. Das bekamen schludrige Crewmitglieder jetzt zu spüren.

Hollywoodstar Tom Cruise (58, ) nimmt sich am Set des neuen "Mission Impossible"-Films in Großbritannien einige Crewmitglieder zur Brust, die gegen Corona-Regeln verstoßen haben. Unter anderem droht er, dass jeder, der die Regeln erneut missachtet, gefeuert wird.

Zu dem Vorfall war es gekommen, nachdem sich einige Set-Mitglieder um einen Computermonitor gedrängt hatten, ohne den von Experten empfohlenen Sicherheitsabstand einzuhalten, um eine Übertragung des Coronavirus zu verhindern. "Ich will das nie wieder sehen, niemals. Und wenn ihr euch nicht daran haltet, seid ihr gefeuert", schimpft Cruise in dem Mitschnitt.

Sein Feuereifer kommt nicht von ungefähr, schließlich leidet die Produktion schon lange unter der Corona-Pandemie. Seit deren Beginn mussten die internationalen Dreharbeiten zu "Mission Impossible 7" immer wieder unterbrochen werden. Vor allem die Infektionslage in Italien, wo in Venedig und in Rom Szenen gedreht wurden, sorgte für mehrere Zwangspausen. Tom Cruise hat inzwischen einen eigenen Corona-Supervisor am Set eingestellt, der die Einhaltung der Regeln überwachen soll.

"Mission Impossible 7" soll am 19. November 2021 in den Kinos starten.