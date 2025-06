Cillian Murphy ist "Steve": Filmstart und erstes Foto enthüllt

Netflix hat das erste Foto von Cillian Murphy in seinem neuen Drama "Steve" veröffentlicht und gleichzeitig das Startdatum bekannt gegeben. Der Oscarpreisträger spielt den Schulleiter einer Reformschule.

So sieht Cillian Murphy (49) als "Steve" aus: Netflix hat das erste offizielle Foto des Schauspielers in seinem kommenden, gleichnamigen Drama veröffentlicht. Auf dem Bild ist Murphy nachdenklich vor einer Schultafel zu sehen. Gleichzeitig gab der Streamingdienst bekannt: Der Film kommt im September in ausgewählte Kinos und startet am 3. Oktober weltweit auf Netflix.

Murphy hatte die Dreharbeiten für den Streifen bereits im vergangenen Sommer absolviert. Vom 24. Mai bis 5. Juli 2024 stand er für das Projekt vor der Kamera, wie er damals selbst schrieb.

Reformschul-Drama in den 90ern

"Steve" basiert auf Max Porters Bestseller-Roman "Shy" und spielt Mitte der 1990er-Jahre. Cillian Murphy verkörpert einen Schulleiter an einer Reformschule, der um die Zukunft seiner Einrichtung kämpft. Parallel macht seiner Figur die eigene psychische Gesundheit schwer zu schaffen. Die Geschichte wird durch die Perspektive des Schülers Shy (Jay Lycurgo, 27) ergänzt, der zwischen Vergangenheit und ungewisser Zukunft gefangen ist.

Murphy ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern produziert den Film auch selbst. Regie führt Tim Mielants, der bereits bei seinem letzten Netflix-Film "Small Things Like These" die Regie übernahm. Original-Autor Porter hat auch das Drehbuch geschrieben.

Weitere Starbesetzung

Neben dem Oscarpreisträger und "The Batman"-Star Lycurgo stehen weitere namhafte Schauspieler im Cast. Dazu gehören Tracey Ullman, Simbi Ajikawo, Emily Watson, Douggie McMeekin oder Youssef Kerkour. Für Murphy ist "Steve" das erste große Projekt nach seinem Triumph mit "Oppenheimer". Der irische Schauspieler etabliert sich zunehmend auch als Produzent und wählt seine Projekte gezielt aus. Demnächst ist er auch im "Peaky Blinders"-Spielfilm zu sehen.