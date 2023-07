Christopher Nolan bei "Oppenheimer"-Premiere ohne Stars wie Matt Damon

Ohne Stars wie Matt Damon oder Robert Downey Jr. ging die New Yorker Premiere von "Oppenheimer" über die Bühne. Einzig Regisseur Christopher Nolan war bei dem Gala-Event zugegen.

Christopher Nolan und Emma Thomas bei der "Oppenheimer"-Premiere" in New York City.

Der Streik der Schauspieler in Hollywood hat auch weiterhin Konsequenzen für die gesamte US-Filmindustrie. So nahm der fünffach oscarnominierte Star-Regisseur Christopher Nolan (52) am Montagabend (17. Juli) ohne die illustre Besetzung rund um Matt Damon, Robert Downey Jr. und Hauptdarsteller Cillian Murphy an der US-Premiere seines kommenden Films "Oppenheimer" teil. Während des Streiks der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA lassen deren Mitglieder nämlich auch Pressetermine wie Gala-Premieren ausfallen, auf denen üblicherweise die Werbetrommel für Großproduktionen der Traumfabrik Hollywood gerührt wird.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Oppenheimer"-Premiere feiert stattdessen Crew-Mitglieder hinter den Kulissen

Nolan erschien zum Screening seines neuen Films gemeinsam mit Ehefrau und Produzentin Emma Thomas (51). Der Filmemacher entschied sich für das Event für einen dunkelgrauen Anzug mit silberner Krawatte. Thomas wählte ein schwarzes Midi-Kleid und kombinierte dazu farblich passende Peeptoes, .

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Der Cast von "Oppenheimer", zu dem auch Oscarpreisträger Rami Malek, Florence Pugh und Emily Blunt zählen, hatte am vergangenen Donnerstag bereits die Großbritannien-Premiere des Films in London vorzeitig verlassen. Damals war schon absehbar, dass die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA in den Streik treten würde.

Für die US-Premiere von "Oppenheimer" strich das Filmstudio Universal daher den geplanten roten Teppich. Die Vorführung des dreistündigen Werks wurde jedoch nicht komplett abgesagt. Stattdessen sollten bei der New-York-Premiere Crew-Mitglieder, die hinter den Kulissen der Großproduktion tätig waren, gefeiert werden. .