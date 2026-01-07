In seinem neuen Film stößt „Checker Tobi“ auf eine Frage aus seiner Kindheit. Um die Antwort darauf zu finden, reist der Reporter wieder um die Welt

Normalerweise erklärt Reporter und Moderator Tobias Krell im Fernsehen Kindern die Welt. Als „Checker Tobi“ schaffte er es so auch schon auf die ganz große Leinwand. Nun ist er dort wieder zu sehen mit seinem neuen Kino-Film „Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde“. Tobias Krell spricht darin ein Thema an, das ihm am Herzen liegt: den Klimawandel. Ihm sei wichtig gewesen, dass der Klimawandel im Film benannt werde - aber ohne Angst zu machen. Schon als Achtjähriger formulierte er seine erste „Checker-Frage“: Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren auf der Erde? Auf diese Frage von früher stößt er, als er mit seiner Freundin Marina den Keller ausmistet. Denn die beiden finden dort eine alte Video-Kamera mit Aufnahmen aus Checker Tobis Kindheit. Zu sehen gibt es eine Art selbstgemachte Fernsehsendung des acht Jahre alten Tobi.

AZ: Herr Krell, der wunderbare Titelsong ihres neues Kinofilms wird gesungen gesungen von unserem Münchner local hero Nina Sonnenberg alias Fiva. Wie kam’s dazu?

TOBIAS KRELL: Wir kennen uns schon sehr lange, waren viele Jahre auch Nachbarn, und sie kennt unsere Regisseurin Antonia Simm, die früher ihr Volontariat beim Checker gemacht hat. Sie kam auf die Idee mit dem Soundtrack, Nina hat dann wiederum Samuel Wootoon mitgebracht. So kommen Welten zusammen.

Tobi Krell im mexikanischen Dschungel. © megaherz GmbH

Bei Ihnen kommen in der Tat einige Welten zusammen - und Sie selbst ganz schön rum: diesmal Madagaskar, Spitzbergen, Mexiko, in den Filmen davor Vanuatu, Tasmanien, Grönland, Indien, Brasilien, Vietnam, Mongolei. Schön viele Länderpunkte gesammelt, Respekt! Was fehlt auf der Bucket List?

Wenn es wirklich eine Bucket List wäre, würden mir noch so einige Ziele einfallen.

Zum Beispiel?

Ich finde China ein extrem spannendes Land, 16 Länder in einem, durch die man wohl monatelang reisen könnte. Auch Japan, Südkorea und dieser ganze ostasiatische Teil reizt mich sehr. Und - vielleicht habe ich eine Faszination für autoritäre Systeme - Russland ist auch spannend. Die USA würde ich auch gern noch mehr erkunden. Tatsächlich war Madagaskar mein erstes Ausflug in die Tiefen des afrikanischen Kontinents - das ist fast nochmal ein eigener Film.

Mit dem VW-Bus durch Europa

Aber das sind natürlich keine Urlaubs-, sondern Bildungsreisen, vergleichbar mit der Grand Tour, die früher Adelige durch Mitteleuropa unternahmen. Wohin sind Sie als junger Mann gereist?

Mit meinem alten VW-Bus durch Europa.

Der auch im Film zu sehen ist?

Genau der.

Checker Tobi bei den Nachfahren der Mayas. Foto: megaherz

Der sieht aber noch gut aus!

Ich habe im Laufe der Jahre auch einiges investiert, damit der so aussieht. Mit dem bin ich schon ewig unterwegs, war viel in Osteuropa, bisschen Skandinavien, viel Italien. Meine weitesten Reisen als junger Mann waren Peru und Georgien. Aber meine Studienreisen, wenn Sie es so nennen wollen, habe ich tatsächlich mit dem Film erlebt. Diese Drehs sind immer extrem strapaziös, und häufig findet mehr Abenteuer hinter der Kamera statt als davor. Ich bin sehr dankbar dafür, dass das mein Beruf ist.

Schöner geht’s ja nicht.

Nee, vor allem auch mit dem Team, die alle längst mehr Freunde als Kollegen sind. Das ist das Schönste: mit denen kreativ zu sein, und das an Orten, die extrem sind.

Wohl wahr. Allein dieser Saatgut-Tresor in Spitzbergen. Wer wusste denn so was?

Den hat die Regisseurin recherchiert. Wenn das Oberthema feststeht, laufen zwei Gleise parallel: Der aus fünf, sechs Leuten bestehende Writers’ Room denkt sich die fiktionale Handlung aus, in der auch viel Autobiografisches drin war, und auf der anderen Seite die journalistische Recherche zu Orten und Protagonisten. Dieser Tresor ist ja wirklich wie aus einem James-Bond-Film.

"Als Kind fand ich alles interessant"

Sie haben es angesprochen: Protagonist des Films ist der achtjährige Tobi Krell. Zwingende Frage: Wie viel von Ihnen steckt da drin? Hat der wirklich als Kind Tobi TV gespielt?

Ich bin Jahrgang 86, mein Vater ist zwar Kameramann, aber mit acht hatte ich keine kleine, handliche Videokamera, sondern einen Kassettenrekorder samt Mikrofon. Damit habe ich schon früh Radiosendungen aufgenommen. Ich hab’ auch mal eine Nachbarschaftszeitung gegründet, Interviews mit Nachbarn geführt und Artikel über unsere Straße geschrieben. Ich wusste schon früh, dass ich Journalist werden will und hab’ das auf vielen Medien ausprobiert. Als Kind fand ich alles interessant - wahrscheinlich die Grundlage dafür, dass ich Checker Tobi werden konnte. Ich habe meine Eltern auch mit Fragen zur Erde gelöchert, fand aber als Kind Krabbeltiere gar nicht so geil. Regenwürmer haben mich nicht fasziniert. Bei den anderen Filmen war das auch so, dass viel aus meiner Biografie kommt. Wäre auch Quatsch, der Figur etwas total Abseitiges anzudichten. Das Format lebt ja von der Authentizität meiner Person.

Seit 2013 sind Sie der Checker, mittlerweile nicht mehr der einzige, doch die Themen scheinen Ihnen nicht auszugehen.

Das stimmt, wenn die Staffel fertig ist, haben wir mehr als 350 Themen gemacht, ich alleine schon 180. Wenn es eins gibt, was ich im Laufe der Jahre gelernt habe: Dass man Kinder für fast jedes Thema begeistern kann, wenn man die richtige Ansprache und Erzählung findet. Ich glaube, man kann 25 interessante und lehrreiche Minuten zu jedem Thema finden.

Eine Woche vor dem Filmstart wurden Sie ja 40 Jahre alt…

Nein. Das ist falsch. Ich bin nicht am 1.1. geboren, sondern am 29. April. Räumen Sie doch gern mal damit auf!

Wie kommt’s?

Ich habe schon mal versucht, das auf Wikipedia zu ändern - funktioniert nicht. Jetzt gerade haben sie es geändert. Google sagt auch, ich hätte eine 14-jährige Tochter, was auch nicht die Wahrheit ist. Aber ich bin letztes Jahr Vater geworden.

Hunderte Buben gecastet für den jungen Checker Tobi

Sie werden also erst im April 40 - langweiliges Erwachsenenalter.

Ich habe vor Alter keine Angst. Es impliziert ja die Frage: Kann man mit 40 noch Kinderfernsehen machen? Ja, solange ich Spaß daran habe und die Kinder mir das abnehmen und ich mich nicht verstellen muss, geht das glaube ich. Ich bin in der glücklichen Situation noch nie gedacht zu haben: „Ach, ich wär gern wieder Anfang 30.“ Ich bin im Moment sehr einverstanden und zufrieden mit meinem Alter und dem Leben, das ich lebe. Das ist ein großes Glück, und ich hoffe, das bleibt auch, wenn eine 4 vorne steht. Für Kinder sind Altersfragen eh unfassbar abstrakt, haben keine echte Bedeutung. Insofern bin ich da sehr entspannt.

Wie finden Ihre Eltern eigentlich Ihr Tun?

Die freuen sich für mich, sind immer bei den Premieren dabei. Bin mal gespannt, wie sie jetzt den achtjährigen Tobi erleben.

Der kleine Tobi im Kinofilm. © - (mfaFilm)

Den Jungen, also quasi sich selbst zu casten, war bestimmt auch speziell.

Hunderte Jungs haben sich beworben. Mit den letzten zehn habe ich Casting-Szenen gedreht - ein spannender Prozess, bis wir dann bei Theo gelandet sind, einem Münchner. Der war auch mit in Mexiko, bei den anderen Zielen haben wir getrickst. Das war abgefahren, mit dem Neunjährigen in den Dschungel zu reisen und auf eine Maya-Pyramide zu klettern.

Und bis zu „Checker Tobi 4“ ist es sicher nur eine Frage der Zeit.

Ist schon in Arbeit. Aber der wird sehr anders, vielleicht gar kein Checker-Tobi-Film. Fragen Sie mal Checkerin Marina.

„Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde“ ist in München im Cinemaxx, Leopold, Museum, Royal zu sehen