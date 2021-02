"Captain Marvel 2": Zawe Ashton wird zur Blockbuster-Schurkin

Eine neue Widersacherin für Brie Larson ist offenbar gefunden. In "Captain Marvel 2" soll angeblich Zawe Ashton als Bösewicht auftreten.

Die Vorproduktion für "Captain Marvel 2" ist offenbar angelaufen und nun soll auch feststehen, wem Brie Larson (31) in dem kommenden Superhelden-Blockbuster gegenüber stehen wird. , dass die nächste Schurkin von der englischen Schauspielerin Zawe Ashton (36, "Velvet Buzzsaw") verkörpert werden soll. Weder Disney noch Marvel wollten dies jedoch bisher offiziell bestätigen.

Wann kommt der Film?

Ashton war bisher unter anderem in der britischen Serie "Fresh Meat" zu sehen und auch am Broadway in "Betrayal" neben Tom Hiddleston (40), der bereits in mehreren Marvel-Filmen als Loki aufgetreten ist. Brie Larson, die Carol Danvers/Captain Marvel spielt, wurde für ihre Rolle in unter anderem mit dem Oscar und dem Golden Globe ausgezeichnet.

Wie das Magazin bereits im vergangenen Sommer berichtet hatte, soll Nia DaCosta (31, "Candyman") Regie führen. Das Drehbuch stammt von Megan McDonnell ("WandaVision"). Der 2019 erschienene Vorgänger, , hat demnach weltweit umgerechnet etwas weniger als eine Milliarde Euro eingespielt. Die Veröffentlichung des neuen Marvel-Streifens wird für November 2022 erwartet.