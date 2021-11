"Bruised": Halle Berry zeigt sich nach Regiedebüt dankbar

Die Schauspielerin Halle Berry hat mit "Bruised" ihren ersten Film als Regisseurin gedreht. Darüber zeigt sie sich nun sehr dankbar.

In wenigen Tagen erscheint mit "Bruised" bei Netflix der erste Film, bei dem Hollywood-Star Halle Berry (55) Regie geführt hat. Schon im Vorfeld der Veröffentlichung zeigt sich die US-Amerikanerin, die seit Anfang der 1990er Jahre vor der Filmkamera steht, äußerst dankbar und erfreut über ihr Debüt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auf : "Wer hätte gedacht, dass dieses Mädchen einmal bei ihrem eigenen Film Regie führen würde..." Außerdem setzte sie das Hashtag #grateful (dt. "dankbar").

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

"Bruised" bald im Stream

Der Streamingdienst zeigt auch in Deutschland ab dem 24. November Berrys MMA-Drama "Bruised". Die 55-Jährige führte nicht nur Regie, sondern ist in dem Film auch in der Hauptrolle der Kämpferin Jackie Justice zu sehen. Bereits im September 2018 war ursprünglich bekannt geworden, dass die Schauspielerin in der Produktion diese Doppelrolle einnehmen werde. An der Seite von Berry spielen unter anderem Adriane Lenox (65), Sheila Atim (30), Valentina Shevchenko (33) und Stephen McKinley Henderson (72).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Bruised" erzählt die Geschichte der in Ungnade gefallenen Jackie, die sich aus der Sportwelt zurückzieht und Jahre später an einem illegalen Kampf teilnimmt. Ein Promoter einer Kampfliga sieht sie und möchte Jackie zurückholen, doch plötzlich taucht ihr Sohn Manny auf, den sie abgegeben hatte, als dieser noch ein Baby war.