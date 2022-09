Brie Larson enthüllt den Namen ihrer Rolle in "Fast & Furious 10"

Welche Rolle Brie Larson in "Fast & Furious 10" spielen wird, ist noch geheim. Nun hat die Oscar-Preisträgerin immerhin den Namen ihrer Rolle im Finale der Action-Saga enthüllt.

Details zu ihrer Rolle in "Fast & Furious 10" sind noch geheim. Brie Larson (32) hat nun zumindest den Namen ihrer Figur im Finale der Action-Reihe verraten. Tess wird ihre Rolle heißen, wie sie . Sie postete zwei Bilder vom Set: Eines mit einem simplen Blatt Papier mit dem Namen ihrer Rolle. Ein anderes zeigt ihren Stuhl mit dem Namenszug "Tess". Mehr außer "Namensenthüllung" schrieb die "Captain Marvel"-Darstellerin nicht neben die Bilder vom Set.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Auch Brie Larsons Co-Star und "Fast & Furious"-Produzent Vin Diesel (55) hatte im Frühjahr nur vage Andeutungen gemacht. Er schrieb, dass die Oscar-Preisträgerin dem Franchise "etwas hinzufügt, das ihr vielleicht nicht erwartet, aber ersehnt habt". Dazu schrieb er, dass Larson "zeitlos und großartig in unserer Mythologie" sein werde.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Fast & Furious 10" startet im Mai 2023

"Fast & Furious 10" soll am 19. Mai 2023 in die amerikanischen Kinos kommen, in Deutschland einen Tag früher. Es handelt sich um den ersten Part des zweiteiligen Finales der Auto-Action. Film Nummer elf soll dann im Februar 2024 folgen.

Neben Brie Larson ist unter anderem Jason Momoa neu dabei. Der "Aquaman"-Star spielt den Schurken des Films. Neben den Neulingen sind auch die Stammspieler um Vin Diesel, Michelle Rodriguez (44) und Tyrese Gibson (43) dabei.