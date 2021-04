Brad Pitt & Sandra Bullock: Er wirkt in ihrem Film mit - und umgekehrt

Kleine Gefallen unter Hollywood-Freunden: Brad Pitt legt in Sandra Bullocks nächsten Film einen Gastauftritt hin. Und ihr Cameo in seinem Film ist sogar schon im Kasten...

Auch unter Hollywood-Stars gilt offenbar die Devise: Eine Hand wäscht die andere. So zumindest bei Brad Pitt (57, ) und Sandra Bullock (56, ). berichtet, wird Pitt bei Bullocks neuem Film "Lost City of D" einen kleinen Gastauftritt hinlegen. Für die Action-Komödie, bei der Bullock nicht nur mitspielt, sondern auch als Produzentin fungiert, ist mit Channing Tatum (40) zwar bereits ein namhafter Star für die männliche Hauptrolle gefunden. Für ein kurzes Cameo von Pitt ist aber allemal Platz.

"Nein" hätte Pitt zu dem Gastauftritt aber ohnehin nur schwer sagen können. , dass Bullock auch in seinem Action-Streifen "Bullet Train" in einer Minirolle zu sehen sein wird. Der Film von David Leitch (45) befindet sich bereits in der Postproduktion, soll noch vor "Lost City of D" (15. April 2022) erscheinen und stellt, man mag es kaum glauben, die erste Zusammenarbeit von Pitt und Bullock dar. Zumindest ist nun gewiss, dass die zweite Kooperation dann auf dem Fuße folgen wird.