"Black Panther: Wakanda Forever": Neue Rolle für Michaela Coel

Michaela Coel wird eine bisher nicht bekannte Rolle in "Black Panther: Wakanda Forever" übernehmen

Der Cast von "Black Panther: Wakanda Forever" wächst. Auch die Schauspielerin Michaela Coel (33) soll eine Rolle bekommen, . Die Marvel Studios haben dies jedoch noch nicht bestätigt. Die Fortsetzung zum Marvel-Hit "Black Panther", der weltweit umgerechnet mehr als 1,1 Milliarden Euro eingespielt hat, soll im Juli 2022 in den Kinos anlaufen. Derzeit ist nicht bekannt, welche Figur Coel spielen könnte.

Die Britin ist aber nicht ausschließlich als Schauspielerin tätigt. Unter anderem ist die 33-Jährige auch die Schöpferin der Serie "I May Destroy You", für die sie vier Emmy-Nominierungen erhalten hat. Derzeit ist noch nicht geklärt, welche neuen Darsteller neben Coel ebenfalls an dem Projekt beteiligt sein könnten.

Welche Darsteller werden zurückkehren?

Danai Gurira (43), Letitia Wright (27), Daniel Kaluuya (32), Winston Duke (34), Lupita Nyong'o (38), Florence Kasumba (44) und Angela Bassett (62) werden voraussichtlich zurückkehren. Hauptdarsteller Chadwick Boseman (1976-2020) verstarb hingegen im vergangenen Sommer überraschend an einer Krebserkrankung, die der Schauspieler zuvor nicht öffentlich gemacht hatte.

Ende Juni , dass die Arbeiten an "Black Panther: Wakanda Forever" in Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia, angelaufen sind. Wie beim Vorgänger wird Ryan Coogler (35) Regie führen.