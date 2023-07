Biopic über Reggae-Ikone Bob Marley: Erster Blick auf "One Love"

Anfang nächsten Jahres startet "Bob Marley: One Love", der erste große Film über die Reggae-Ikone. Der erste Trailer zeigt Kingsley Ben-Adir in der Rolle des legendären Musikers.

Auch wenn es fast noch ein halbes Jahr bis zum Kinostart hin ist: Paramount Pictures hat den zu "Bob Marley: One Love" veröffentlicht. Der Film über die Reggae-Ikone soll am 12. Januar 2024 in die Kinos kommen.

"Wo willst du starten?" - "Beim Anfang", heißt es zu Beginn des Trailers. Bob Marley kam 1945 auf Jamaika zur Welt, als Sohn einer Schwarzen und eines weißen englischen Offiziers. Er machte den jamaikanischen Reggae weltweit bekannt und wurde zu einem der ersten globalen Stars, die aus einem Entwicklungsland stammten. Marley setzte sich zudem für die politische Einheit seines Heimatlandes ein und verbreitete die Werte der Rastafari-Religion.

Entstehung von "Exodus" im Mittelpunkt

Laut Regisseur Reinaldo Marcus Green (41) steht bei "One Love" die Entstehung des Albums "Exodus" im Mittelpunkt. Bob Marley nahm es 1977 in London auf. Der Musiker war nach England gegangen, nachdem er und seine Familie im Dezember 1976 Opfer eines Mordanschlages wurden. Der Trailer zeigt das dramatische Ereignis eindrucksvoll. Nur leicht verletzt trat Marley zwei Tage nach dem Attentat bei einem von der sozialdemokratischen Partei veranstalteten Friedenskonzert auf. Später kehrte Bob Marley in seine Heimat zurück. 1980 starb er an den Folgen einer Krebserkrankung.

"Bob Marley: One Love": Die Darsteller des Biopics

Kingsley Ben-Adir (37) verkörpert Bob Marley. Der Brite besitzt karibische Wurzeln, seine Vorfahren stammen aber nicht aus Jamaika, sondern aus Trinidad & Tobago. In "One Night in Miami" spielte Ben-Adir den afroamerikanischen Bürgerrechtler Malcolm X (1925-1965). Aktuell ist er in der Marvel-Serie "Secret Invasion" zu sehen.

Die aus "James Bond: Keine Zeit zu sterben" und "The Woman King" bekannte Lashana Lynch (35) ist als Bob Marleys Ehefrau Rita Marley (76) zu sehen. James Norton (37) gibt Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger (79), der im Trailer jedoch noch nicht auftaucht.

Regisseur Reinaldo Marcus Green hat bereits Erfahrung mit Biopics. Er inszenierte "King Richard" über den Tennisvater Richard Williams (81). Will Smith (54) gewann unter seiner Regie für die Titelrolle den Oscar als bester Hauptdarsteller.