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Bester Start der Eberhofer-Reihe für "Steckerlfischfiasko"

Ein Mord mit dem Golfschläger, eine Familienfehde und Liebeswirren: Eine Mischung, die den aktuellen Eberhofer-Film diesen Sommer besonders erfolgreich macht.
dpa |
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Beim Kinopublikum kommt die Krimikomödie "Steckerlfischfiasko" gut an. (Archivbild)
Beim Kinopublikum kommt die Krimikomödie "Steckerlfischfiasko" gut an. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa
München

Die Krimikomödie "Steckerlfischfiasko" rund um den Provinzpolizisten Franz Eberhofer hat seit ihrem Start vor zwei Wochen schon mehr als eine Million Menschen ins Kino gelockt. Das sei der beste Kino-Start der gesamten Filmreihe, teilte Constantin Film in München mit. Alle zehn Teile kämen damit zusammen auf rund 9,9 Millionen Kinobesucher in Deutschland.

Der Streifen mit Sebastian Bezzel, Lisa Maria Potthoff und Simon Schwarz beruht wie schon die Vorgängerfilme auf einem Roman der niederbayerischen Autorin Rita Falk.

Vom Golfschläger erschlagen

In dem aktuellen Film wird der "Steckerlfischkönig" von Niederkaltenkirchen mit einem Golfschläger ermordet. Mögliche Ursache könnte eine Familienfehde zwischen zwei verfeindeten Clans sein, bei der auch romantische Verwicklungen mit reinspielen. In weiteren Rollen zu sehen sind auch Christian Tramitz, Ruby O. Fee, Lara Mandoki, Enzi Fuchs und Eisi Gulp.

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