Ben Stiller wird wieder zu Gaylord Focker: So heißt der neue Film

Ben Stiller kommt nächstes Jahr im vierten Teil der Filmreihe "Meine Braut, ihr Vater und ich" als Gaylord Focker ins Kino zurück. Jetzt sind weitere Details zu Filmtitel und Cast bekannt.

Der vierte Teil der legendären Filmreihe "Meine Braut, ihr Vater und ich" mit Ben Stiller (59) in der Hauptrolle als Gaylord "Greg" Focker heißt "Focker In-Law". Das gab Universal Pictures via Instagram bekannt. "Die Familie Focker wächst", schreiben die Filmproduzenten in dem Post und verraten auch, wann der Film in die Kinos kommen wird.

Zum US-amerikanischen Erntedankfest "Thanksgiving" Ende November 2026 soll der Film erstmals über die Kinoleinwände flimmern.

Ariana Grande ist neu mit dabei

Neben Ben Stiller wird auch Robert De Niro (81) wieder im Film zu sehen sein, er spielt in der Reihe Gregs Schwiegervater Jack Byrnes. Und auch Blythe Danner (82) als Schwiegermutter Dina Byrnes, Teri Polo (56) als Gregs Ehefrau Pam und Owen Wilson (56) als Pams Ex-Verlobter nehmen ihre Rollen in Teil vier wieder auf.

Außerdem stößt Sängerin Ariana Grande (32) zum Cast dazu, wie Universal Pictures nach vorangegangenen Spekulationen jetzt bestätigte. Details zu ihrer Figur sind noch nicht bekannt. Unklar ist dagegen, ob Gregs Eltern, die von Dustin Hoffman (87) und Barbra Streisand (83) dargestellt wurden, erneut dabei sind.

Im Jahr 2000 erschien der erste Film der Reihe unter dem Titel "Meine Braut, ihr Vater und ich", gefolgt von "Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich" im Jahr 2004 und "Meine Frau, unsere Kinder und ich" im Jahr 2010. Im Original hießen die Filme "Meet the Parents", "Meet the Fockers" und "Little Fockers". Nun geht die Reihe im Englischen mit "Focker In-Law" weiter. Wie der Titel (zu Deutsch etwa: Focker-Schwiegereltern) in der deutschen Version offiziell heißen wird, ist noch nicht bekannt.

Die Filme begleiten den Krankenpfleger Gaylord "Greg" Focker und seine Familie durch wichtige Lebensetappen wie Verlobung, Hochzeit und die Geburt der Kinder. Dabei hadert er stets auf amüsante Weise entweder mit seinen Schwiegereltern oder den eigenen Eltern. Welche Stolpersteine dem liebenswürdigen Familienvater Gaylord in Teil vier in den Weg kommen, ist noch nicht bekannt.

Robert De Niro: "Das Drehbuch macht wirklich Spaß"

Im Juni trafen Ben Stiller, Robert De Niro und Teri Polo beim 25-jährigem Jubiläum von "Meine Braut, ihr Vater und ich" beim Tribeca Film Festival aufeinander. Stiller gab dem Publikum einen Vorgeschmack auf die Fortsetzung: "Die Idee kam mir, weil ich so alt bin wie Bob, als wir den ersten Film drehten", . "Es fühlt sich an wie ein Spiegelbild des ersten Films, in dem eines meiner Kinder darüber nachdenkt, seinen Lieblingsmenschen der Familie vorzustellen."

De Niro verriet, dass er das Skript von John Hamburg (55) bereits gelesen habe und kommentierte: "Das Drehbuch macht wirklich Spaß, ich freue mich darauf." John Hamburg, der die ersten drei Filme geschrieben hat, wird bei "Focker in-Law" auch Regie führen.