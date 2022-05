Beeindruckender erster Trailer zur langersehnten "Avatar"-Fortsetzung

Der erste Teaser-Trailer zur langersehnten "Avatar"-Fortsetzung ist da! Erneut sorgen beeindruckende Bilder, aber auch eine spannende Handlung für Staunen.

Sci-Fi-Fans können endlich einen Blick auf Bewegtbildmaterial zur langersehnten Fortsetzung des Blockbusters "Avatar" werfen. Die Walt Disney Studios haben zum Film "Avatar: The Way of Water" veröffentlicht. Der circa eineinhalbminütige Clip gewährt nicht nur einen ersten Einblick in die neuen Abenteuer der Familie von Jake Sully (Sam Worthington, 45) und seiner Neytiri (Zoe Saldana, 43), sondern verspricht auch viel Spannung und Emotionen.

Die Handlung spielt laut Disney mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films, mit dem James Cameron (67) damals Kinogeschichte schrieb. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet demnach eine neue spannende Geschichte von dem Na'vi-Pärchen, das inzwischen mehrere Kinder bekommen hat. Jake und Neytiri müssen in Teil zwei erneut Kämpfe austragen und dramatische Erlebnisse verarbeiten, um zu überleben und ihre Familie zu beschützen. "Eins weiß ich: Wohin wir auch gehen, diese Familie ist unsere Festung", richtet sich Jake am Ende des Clips mit ernster Miene an seine große Liebe.

Erneut beeindruckendes Szenenbild

Neben einer spannenden Handlung können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer einmal mehr auf beeindruckende Bilder vom Planeten Pandora und seinen Bewohnern freuen. Schon der erste Teil, "Avatar - Aufbruch nach Pandora", sorgte mit seinen animierten Effekten für Staunen und erhielt drei Oscars in den Kategorien "Bestes Szenenbild", "Beste Kamera" und "Beste visuelle Effekte".

Die Hauptrollen spielen neben Zoe Saldana und Sam Worthington Sigourney Weaver (72), Stephen Lang (69), Cliff Curtis (53), Joel David Moore (44), CCH Pounder (69), Edie Falco (58), Jemaine Clement (48), Giovanni Ribisi (47) und Kate Winslet (46). "Avatar: The Way of Water" startet am 14. Dezember 2022 in den deutschen Kinos.