"Beavis und Butt-Head": Erster Trailer zum neuen Film ist da!

Die Cartoon-Figuren der Neunziger sind wieder da: Beavis und Butt-Head. Der neue Film "Beavis and Butt-Head Do The Universe" erscheint noch diesen Monat - worum es darin geht, verrät nun ein erster Trailer.

03. Juni 2022 - 18:13 Uhr | (mia/spot)

Beavis und Butt-Head werden die Welt auch 2022 wieder erheitern. © imago images/Mary Evans/MTV Productions

Beavis und Butt-Head sind zurück: Am 23. Juni feiert der neue Film über die ikonischen TV-Idioten auf Paramount+ Premiere. Worum es in "Beavis and Butt-Head Do the Universe" gehen wird, . Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Demnach kommen die MTV-Figuren nach einer Weltraummission mit der NASA aus dem Jahr 1998 im Jahr 2022 an. Während die US-Regierung und die NSA ihnen auf der Spur sind, haben die beiden Teenager einige Probleme, sich an das moderne Leben anzupassen - natürlich mit ihrem ganz speziellen Sinn für Humor. Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert In den Neunzigern waren die Comicfiguren wahre Kult-Charaktere, als "zwei Faulenzer, die eine extreme Libido haben und völlig unfähig sind, Frauen anzuziehen" beschreibt. Ein besonderer Sneak-Peek-Clip wird am Sonntag bei den MTV Movie & TV Awards gezeigt werden. Revival-Serie kommt auch noch Die Reise ist für die Jungs mit dem "dümmsten Science-Fiction-Film, der je gemacht wurde" aber nicht vorbei. Zusätzlich zum Film wird Paramount+ im Laufe des Jahres neue "Beavis und Butt-Head"-Inhalte herausbringen. Neben der vollständigen Originalserie soll Ende des Jahres zudem eine neue Revival-Serie auf dem Streamingdienst veröffentlicht werden. Wo deutsche Fans die Inhalte sehen können, ist noch nicht bekannt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de