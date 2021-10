Baldwin-Vorfall: Regisseur Joel Souza offenbar aus Klinik entlassen

Alec Baldwin hat am Set von "Rust" eine Kamerafrau mit einer Requisitenwaffe erschossen. Auch Regisseur Joel Souza wurde verletzt. Er konnte das Krankenhaus offenbar nun wieder verlassen.

Der Regisseur Joel Souza (48), der bei einem Unfall am Set des Westerns "Rust", bei dem Alec Baldwin (63) eine Kamerafrau mit einer Requisitenwaffe erschossen hat, verletzt wurde, befindet sich offenbar auf dem Weg der Besserung. Die Schauspielerin Frances Fisher (69), die ebenfalls eine Rolle in dem Film spielt, : "Regisseur Joel Souza hat mir gesagt, dass er das Krankenhaus verlassen hat." schreibt Fisher abermals, dass Souza nicht mehr in der Klinik sei.

Der Vorfall wird derzeit untersucht

Die Polizei des Santa Fe County hatte zuvor bestätigt, dass es zu einem tödlichen Vorfall am Set des Films im US-Bundesstaat New Mexico gekommen war. hat ein Statement veröffentlicht, in dem die zuständige Dienststelle bestätigt, dass Baldwin eine Requisitenwaffe abgefeuert hatte. Die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins kam ums Leben, der verletzte Souza wurde demnach in das Christus St. Vincent Regional Medical Center in Santa Fe gebracht.

Wie es zu dem Vorfall genau kommen konnte, wird derzeit noch untersucht. Ein Sprecher der Polizei hat "Deadline" bestätigt, dass Baldwin befragt worden sei. Es habe bisher keine Verhaftungen gegeben und es seien auch keine Anklagen erhoben worden. Ein Sprecher der Produktion bestätigte, dass die Dreharbeiten vorerst auf unbestimmte Zeit unterbrochen werden.