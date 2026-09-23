Auszeichnung für "Pumuckl"-Regisseur Rosenmüller

Der Kobold Pumuckl treibt seit geraumer Zeit wieder sein Unwesen - unter der Regie von Marcus H. Rosenmüller. Für seine Arbeit wird der Filmemacher geehrt.

Volkach

Der Große Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur geht in diesem Jahr an "Pumuckl"-Regisseur Marcus H. Rosenmüller. Der 53-Jährige ist nicht nur für seine Arbeit an den neuen Geschichten von dem Kult-Kobold bekannt.

Filme wie "Wer früher stirbt, ist länger tot" - eine vielfach ausgezeichnete bayerische Tragikomödie - verhalfen ihm zum Durchbruch. Typisch für die Arbeit des gebürtigen Oberbayern ist eine Mischung aus Lokalkolorit, schwarzem Humor, warmherzigen Figuren und ernsteren Themen.

"Marcus H. Rosenmüller ist damit wohl der lebendigste Filmemacher in der Tradition der bayerischen Volksgeschichten", hieß es zur Begründung. Der mit 5.000 Euro dotierte Große Preis wird jährlich seit 1976 als Auszeichnung für ein Gesamtwerk oder für herausragende Arbeiten in der Kinder- und Jugendliteratur verliehen.

Der Festakt mit Preisübergabe soll am 20. November in Volkach stattfinden. Die Akademie wurde 1976 gegründet und hat sich der Förderung der Kinder- und Jugendliteratur verschrieben.