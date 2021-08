Ashton Kutcher und Reese Witherspoon werden zum Netflix-Liebespaar

Ashton Kutcher und Reese Witherspoon heuern für eine gemeinsame romantische Komödie namens "Your Place or Mine" bei Netflix an.

04. August 2021 - 23:16 Uhr | (stk/spot)

Stehen bald für eine gemeinsame Netflix-Produktion vor der Kamera: Ashton Kutcher und Reese Witherspoon. © Kathy Hutchins/Shutterstock.com / Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect

Im wahren Leben sind Ashton Kutcher (43) und Reese Witherspoon (45) schon seit Jahren glücklich vergeben. Er ist seit 2015 mit "Die wilden Siebziger"-Kollegin Mila Kunis (37) verheiratet, sie seit 2011 mit dem Künstleragenten Jim Toth (51). In der nun angekündigten Netflix-Produktion "Your Place or Mine" werden aber die Funken zwischen Kutcher und Witherspoon fliegen dürfen - wenn auch natürlich nur gespielt. Der Film handelt demnach von zwei besten Freunden, gespielt von den beiden Stars, die an der jeweils anderen Küste der USA leben. Eines Tages beschließen sie, ihre Wohnungen für eine Woche zu tauschen. Ein Plan mit ungeahnten folgen, wie sich schnell herausstellt. Empfinden die beiden etwa mehr füreinander, als bloße Freundschaft? Die Tatsache, dass es sich bei dem Film laut des Berichts um eine romantische Komödie handelt, lässt eigentlich nur eine Antwort zu... Das Drehbuch für "Your Place or Mine" hat Aline Brosh McKenna (54, "Cruella") verfasst, die mit dem Streifen zudem ihr Regiedebüt feiern wird. Über den geplanten Veröffentlichungstermin ist zu diesem frühen Zeitpunkt der Entstehung noch nichts bekannt.