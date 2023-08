"Arielle, die Meerjungfrau" im September bei Disney+ verfügbar

Bald ist es so weit: "Arielle, die Meerjungfrau" startet bei Disney+. Die Neuverfilmung des Trickklassikers von 1989 kommt am 6. September 2023 zu dem Streamingdienst.

Nur noch einen Monat, dann startet "Arielle, die Meerjungfrau" endlich auch auf Disney+. Ab dem 6. September 2023 steht das Realfilm-Remake des Zeichentrickhits von 1989 auf dem Streamingdienst bereit. Disney+ gab den Starttermin bekannt.

So lief "Arielle, die Meerjungfrau" im Kino

"Arielle, die Meerjungfrau" mit Schauspielerin Halle Bailey (23) in der Hauptrolle war am 26. Mai 2023 weltweit in den Kinos gestartet. Nach "Pinocchio" und "Peter Pan & Wendy", die direkt bei Disney+ starteten, war "Arielle" die erste Disney-Neudeutung seit längerem, die exklusiv im Kino lief. "Cruella" war zuvor parallel zum Kinostart beim Streamingdienst gestartet.

Global spielte das Remake 566 Millionen US-Dollar ein. Ein ordentliches Ergebnis, das aber nicht an die erfolgreichsten Realneuverfilmungen aus dem Hause Disney herankommt. "Der König der Löwen" von 2019 oder "Die Schöne und das Biest" (2017) spielten deutlich mehr als eine Milliarde Dollar ein.

Das Remake basiert wie das Original sehr frei auf Hans Christian Andersens Märchen "Die kleine Meerjungfrau". Neben Halle Bailey spielen Stars wie Javier Bardem (54) als Arielles Vater Triton und Melissa McCarthy (52) als Seehexe Ursula mit.