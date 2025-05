Ariana Grande wird Teil von "Meine Braut, ihr Vater und ich 4"

Monate nach ihrer Oscar-Nominierung für "Wicked" hat Ariana Grande ihr nächstes Filmprojekt gefunden. Die Grammy-Gewinnerin wird an der Seite von Ben Stiller und Robert De Niro in der vierten Fortsetzung der Erfolgskomödie zu sehen sein.

Die Suche nach dem perfekten Filmprojekt hat ein Ende: Ariana Grande (31) wird ihre Schauspielkarriere in der vierten Fortsetzung der beliebten Komödienreihe "Meine Braut, ihr Vater und ich" fortsetzen. , wird die Grammy-Gewinnerin an der Seite von Ben Stiller (59) und Robert De Niro (81) vor die Kamera treten.

John Hamburg, der bereits alle drei vorherigen Filme mitgeschrieben hat, verfasste das Drehbuch für den neuen Teil und wird diesmal auch Regie führen. Universal Pictures hat das Projekt für den 25. November 2026 datiert. Jay Roach, der die ersten drei Teile inszenierte, fungiert nun als Produzent.

Eine knallharte Verlobte sorgt für Chaos

Während die meisten Details der Handlung noch unter Verschluss gehalten werden, verrät "The Hollywood Reporter" einen entscheidenden Plotpunkt: Die Geschichte dreht sich um den Sohn der Charaktere von Stiller und Teri Polo (55), der sich mit einer "knallharten Frau" verlobt, die völlig ungeeignet für ihn erscheint. Grande wird diese problematische Verlobte verkörpern.

Auch Blythe Danner (82) und Teri Polo, die in den ersten drei Filmen mitspielten, sollen zurückkehren, obwohl ihre Verträge laut Quellen noch nicht finalisiert sind. Die ursprüngliche Filmreihe war zwischen 2000 und 2010 ein enormer Erfolg und spielte insgesamt über 1,13 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen ein.

Von "Wicked" zur Familienkomödie

Grande hat sich nach ihrer gefeierten Darstellung der Glinda in "Wicked" bewusst für eine Komödie entschieden. Obwohl sie in den vergangenen Monaten zahlreiche Filmangebote von Universal, Sony und Warner Bros. erhalten hatte, lehnte sie alle ab - sogar eine Warner-Komödie, bei der sie sich ihren Co-Star hätte aussuchen können.

Die Entscheidung für "Meine Braut, ihr Vater und ich 4" zeigt Grandes strategischen Ansatz bei der Filmauswahl. Nach der dramatischen Musicalverfilmung "Wicked", die ihr eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin einbrachte, kehrt sie zu ihren komödiantischen Wurzeln zurück.

Erfolgreiche Rückkehr zur Schauspielerei

Grande, die ursprünglich durch die Nickelodeon-Serie "Victorious" bekannt wurde, bevor sie zur weltweiten Pop-Ikone aufstieg, bewies mit "Wicked" eindrucksvoll ihr schauspielerisches Talent. Der Film spielte fast 800 Millionen US-Dollar weltweit ein und brachte Grande neben der Oscar-Nominierung auch Golden Globe-, SAG- und BAFTA-Nominierungen ein.

Bevor sie sich dem neuen "Meine Braut, ihr Vater und ich"-Teil widmet, wird Grande noch einmal im zweiten Teil als Glinda in "Wicked: For Good" zu sehen sein, das am 20. November 2025 in die deutschen Kinos kommt.