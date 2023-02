Adrien Brody und Jesse Eisenberg: Großes Staraufgebot bei Berlinale

Die nächsten US-Stars in der Hauptstadt: Am Samstagabend statteten die Schauspieler Adrien Brody und Jessy Eisenberg der Berlinale einen Besuch ab. Die beiden stellten ihren neuen Film "Manodrome" vor.

Immer mehr Promi-Rummel in Berlin: Mit Adrien Brody (49) und Jesse Eisenberg (39) gaben sich am Samstagabend zwei weitere US-Stars die Ehre auf dem roten Teppich der Berlinale. Ihr Thriller "Manodrome" von Regisseur John Trengove (44), in dem die beiden jeweils eine Hauptrolle innehaben, feierte dort seine Weltpremiere und zog damit ebenfalls ins Rennen um den Goldenen Bären.

Das Blitzlichtgewitter meisterten die beiden Hollywood-Stars in schicken Anzügen. Brody wählte ein anthrazitfarbenes Modell mit braunem Hemd und dunkelgrauer Krawatte. Ein Hingucker war zudem der große, silberne Anstecker mit Perle an seinem Jacket. Brodys Partnerin Georgina Chapman (46) war ebenfalls mit von der Partie, die in einem schwarzen, trägerlosen Kleid mit roten Federn am Rock erschien. Eisenberg hielt es etwas schlichter mit einem dunkelblauen Anzug und grauem Hemd.

Das Programm am Sonntag

Darüber hinaus kamen gestern auch Sydney Sweeney (25), Josh Hamilton (53) und Marchánt Davis in Berlin an, um ihr Drama "Reality" vorzustellen. Am Sonntag geht es unter anderem mit den Filmen "Disco Boy" und "Past Lives" weiter. Außerdem wird in der Veri Music Hall die Dokumentation "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" gezeigt.