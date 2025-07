Absolute Premiere: "Das Kanu des Manitu" erobert IMAX-Leinwände

Mit "Das Kanu des Manitu" schreibt Michael Bully Herbig Filmgeschichte: Als erster deutscher Film überhaupt wird die Komödie im IMAX-Format gezeigt.

Christian Tramitz und Michael Bully Herbig in "Das Kanu des Manitu".

Die weiten Western-Panoramen von "Das Kanu des Manitu" können deutsche Kinozuschauerinnen und -zuschauer bald auf der größtmöglichen Leinwand erleben. Wie die Constantin Film mitteilt, läuft die mit Spannung erwartete Fortsetzung der Kultkomödie "Der Schuh des Manitu" als erster deutscher Film überhaupt hierzulande im IMAX-Format im Kino. Das ist sonst nur Hollywood-Blockbustern wie etwa Christopher Nolans (54) "Oppenheimer" oder "Dune" von Denis Villeneuve (57) vorbehalten.

Michael Bully Herbig freut sich auf "gigantische IMAX-Leinwand"

"Meine Freude ist so riesig, wie die gigantische IMAX-Leinwand!", jubelt Michael "Bully" Herbig (57) in einer Stellungnahme. "'Das Kanu des Manitu' in diesem fantastischen Format zeigen zu können, ist für uns ein absolutes Highlight. Größer geht's nicht!"

Und dennoch scheint das riesige Format - Filmliebhaber schwören neben den extra großen Leinwänden in IMAX-Kinosälen auch auf scharfe Bilder und kraftvollen Klang - für "Das Kanu des Manitu" mehr als angemessen. Schließlich sahen fast 12 Millionen Zuschauer einst "Der Schuh des Manitu" und machten ihn damit zu einem der erfolgreichsten deutschen Kinostarts überhaupt.

Darum geht es in "Das Kanu des Manitu"

Im neuesten Western-Abenteuer von Abahachi (Herbig) und seinem Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz, 70) werden die Zwei von einer Ganovenbande in die Falle gelockt. Die Gesetzlosen sind hinter dem sagenumwobenen Kanu des Manitu her. Als die Lage am aussichtslosesten erscheint, werden Abahachi und Ranger von ihrem alten Kumpel Dimitri (Rick Kavanian, 54) gerettet. Doch das ist nur der Auftakt zu einer Reihe weiterer Abenteuer und Verwicklungen.

Neben den Erwähnten spielen auch Jessica Schwarz (48) und Friedrich Mücke (44) in "Das Kanu des Manitu" mit. Auch auf ein Wiedersehen mit Sky du Mont (78) können sich Fans freuen.

Unter anderem im Traumpalast Leonberg, dem UCI Luxe Berlin, dem Cinestar Metropolis Frankfurt, dem Cinestar Dortmund und UCI Ruhrpark Bochum kann die Western-Parodie dann im IMAX-Format genossen werden - neben weiteren Spielstätten. Derzeit flimmert übrigens Brad Pitts (61) "F1: Der Film" über die riesigen Leinwände. Im Laufe des Monats Juli stehen "Superman" und der neueste Marvel-Streich "The Fantastic Four: First Steps" auf dem Spielplan.