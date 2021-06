Absage für Kultfilm: Salma Hayek war zu "faul" für "Matrix"

Hollywood-Star Salma Hayek hat verraten, dass sie die Rolle der Trinity im Kultfilm "Matrix" nicht bekommen hat, weil sie beim Sport-Casting zu "faul" war.

Hollywood-Star Salma Hayek (54, "Frida") hat verraten, warum sie die weibliche Hauptrolle der Trinity im Science-Fiction-Kultfilm "Matrix" (1999) nicht bekommen hat, obwohl sie eine der Hauptanwärterinnen dafür war.

Physis-Test nicht bestanden

"Wir waren bereits über viele Hürden gesprungen, hatten Screen-Tests und viele Vorsprechen gemacht, dann kamen diese Stunt-Koordinatoren aus Asien und es ging um den Physis-Test", erinnerte sich Hayek von US-Schauspielerin und Moderatorin Jada Pinkett Smith (49) an das Casting.

Doch der lief offenbar nicht so gut: "Sie sagten zu mir: 'Du musst laufen!' Ich fragte: 'Wohin?!' 'Herum, du musst herumlaufen.'" - Sie habe nicht mal eine Runde geschafft, gab Hayek zu. "Ich bin flexibel und beweglich, aber ich bin faul. Ich bin nie wirklich ins Fitnessstudio gegangen", so ihre Entschuldigung.

Auch Jada Pinkett Smith sprach vor

Jada Pinkett Smith war damals ebenfalls zum Casting für die Hauptrolle geladen und betrat direkt nach Hayek den Trainingsraum. "Oh mein Gott, sie war so gut", erzählte die gebürtige Mexikanerin lachend. "Es war so peinlich. Sie war so fit, sie war so konzentriert, sie war so diszipliniert, sie konnte es und sie war so liebenswürdig", schwärmte Hayek weiter.

Doch bekanntermaßen kam auch Pinkett Smith nicht zum Zuge. Stattdessen setzte sich die kanadische Schauspielerin Carrie-Anne Moss (53) für die Rolle an der Seite von Superstar Keanu Reeves (56) als Thomas A. "Neo" Anderson durch. Für die Ehefrau von Will Smith (52) sprang aber immerhin eine andere Rolle heraus:

In den drei Fortsetzungen des Films, inklusive dem kommenden "Matrix 4" (Kinostart voraussichtlich in diesem Jahr), spielte und spielt sie Captain Niobe.