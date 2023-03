95. Academy Awards: Die Oscars 2023 im TV und Stream

Am heutigen Sonntag werden zum 95. Mal die Academy Awards verliehen. Hier können Filmfans die Oscarverleihung live mitverfolgen.

Wer bei der Oscarverleihung 2023 live zuschauen möchte, muss lange wach bleiben. Zwar finden die Academy Awards am heutigen 12. März statt, aufgrund der Zeitverschiebung ist die Gala in Deutschland aber erst in der Nacht auf den morgigen Montag zu sehen. Wo können Filmfans zur 95. Verleihung der Oscars einschalten?

Oscars 2023 live im TV und Stream anschauen

Wie aus den vergangenen Jahren bereits gewohnt, überträgt ProSieben das Event, das im Dolby Theatre in Hollywood stattfindet. Ab 23:30 Uhr zeigt der Sender zunächst Eindrücke vom roten Teppich, über den erneut unzählige Stars stolzieren werden. Moderator Steven Gätjen (50) berichtet live vor Ort.

Die Verleihung ist dann direkt im Anschluss ab etwa 01:00 Uhr morgens deutscher Zeit zu sehen. US-Moderator Jimmy Kimmel (55) wird die Gala präsentieren, unterstützt von zahlreichen berühmten Präsentatoren. Laut Academy sollen unter anderem Stars wie Antonio Banderas (62), Glenn Close (75), Janelle Monáe (37), Hugh Grant (62), Michael B. Jordan (36), Nicole Kidman (55), Dwayne Johnson (50) und Florence Pugh (27) auftreten.

Filmfans, die das Event lieber streamen möchten, können mehrere Alternativen nutzen. Der Sender wird beispielsweise einen kostenlosen Live-Stream auf seiner Homepage bieten. Die TV-Übertragung können Nutzerinnen und Nutzer aber auch über den hauseigenen - oder über Anbieter und , bei denen User jedoch nur gegen Gebühr den Sender empfangen können.

2023 könnte ein Rekordjahr für Deutschland werden

Für Deutschland könnte es eine historische Preisverleihung werden. "Im Westen nichts Neues" von Edward Berger (53) ist neunmal für den Oscar nominiert - eine Marke, die keine deutsche (Ko-)Produktion bisher erreichen konnte. Außerdem ist das Netflix-Kriegsdrama unter anderem neben "Avatar: The Way of Water", "Elvis", "Top Gun: Maverick" oder auch "Everything Everywhere All at Once" in der Königskategorie vorgeschlagen und könnte zum "Besten Film" gewählt werden. Noch nie zuvor hat eine deutsche Produktion auch nur die Chance bekommen, diesen Academy Award womöglich einzuheimsen. Daneben ist "Im Westen nichts Neues" unter anderem auch als bester fremdsprachiger Film nominiert.

"Ich habe ein gutes Gefühl, dass 'Im Westen nichts Neues' nicht nur durch die Nominierungen, sondern auch durch die Oscars, die der Film gewinnen wird, Geschichte schreibt", . Der Moderator sieht etwa schon den Academy Award für den besten fremdsprachigen Film in den Händen von Berger. In der Kategorie "Bester Film" sei es jedoch ein "knappes Rennen".