90. Geburtstag von Wolf Biermann: "Uns geht's zu gut – und da kommt das ganze Unglück her"

Vor 50 Jahren bürgerte die DDR ihren bekanntesten Dichter aus, jetzt feiert er seinen 90. Geburtstag und ist immer noch ein unangepasster, vitaler Zeitgeist: Wolf Biermann

Wolf Biermann vor dem Foto für das Plattencover „Warte nicht auf beßre Zeiten“ in Wandgröße (fotografiert von Roger Melis) als Teil der Ausstellung über sein Leben im Deutschen Historischen Museum in Berlin.

Auf der Frankfurter Buchmesse hatte er gerade große Auftritte und wurde gefeiert. Am Donnerstag startet der Dokumentarfilm "Biermann" im Kino und am 15. November wird er 90 Jahre: Wolf Biermann. Im Bayerischen Hof in München hält er aber nicht Hof, sondern gibt Interviews.

AZ: Herr Biermann: "Wolf Biermann": Ihr Name klingt sehr deutsch und auch ein bisschen proletarisch.

WOLF BIERMANN: Das passt ja auch von der Herkunft her.

Aber wenn Sie sich einen Künstlernamen hätten ausdenken müssen: Welcher wäre das?

Darüber habe ich noch nie nachgedacht… Dann würde ich mich Karl Wolf nennen.

Die Guillotine war Hitler nicht "deutsch" genug

Warum?

Aus sentimentalen Gründen. Denn mein wirklicher Vorname heißt nicht Wolf, sondern Karl Wolf. Aber nicht wegen Rotkäppchen oder den Gebrüdern Grimm. Denn meine Eltern nannten mich Karl Wolf, weil sie einen Genossen hatten, der hieß Karl Wolff. Das war ein 19 Jahre alter Schuhmacher in Altona. Ein halbes Jahr vor Hitlers Machtergreifung hat es da ein blutiges Gemetzel zwischen den Kommunisten und Sozialdemokraten auf der einen Seite und den Nazis auf der anderen gegeben. Danach wurden vier junge Kommunisten verhaftet. Als Hitler an die Macht kam, hat er den Prozess verkürzt, indem er sie sofort zum Tode verurteilen ließ – ohne lange Umstände. Und der Jüngste hieß Karl Wolff und wurde, wie die anderen, nicht mit der Guillotine geköpft, sondern mit dem Handbeil. Die Guillotine war Hitler nicht "deutsch" genug. Ein Schlachtermeister wurde zweckentfremdet, der Henker war gerade krank, also musste der die Vier köpfen, weil die Nazis praktische Leute waren und dachten: Wer Schweine schlachten kann, kann auch Menschen köpfen.

Wolf Biermann am 13. November 1976 in der Kölner Sporthalle. Der Liederabend wird vom WDR-Hörfunk live übertragen. Biermann bekennt sich zu einem demokratischen Kommunismus und kritisiert die DDR, die diesem Ideal nicht entspreche. Zwei Tage später hat er seinen 40. Geburtstag, drei Tage später ist er von der DDR ausgebürgert. © IMAGO/United Archives / Jochen Dziedzic

Und als Künstler: Woher haben Sie Ihre Musikalität?

Wahrscheinlich von meinen Eltern – wie ich den Laden kenne.

Genetisch meinen Sie oder als Anregung?

Beides. Meine Mutter Emma hat mir in den Jahren, als wir in Hamburg lebten – bis zum Bombenangriff 1943, wo alles kaputtging – jeden Tag alle Lieder vorgesungen: Volkslieder, plattdeutsche Lieder, Arbeiterlieder der kommunistischen Partei und alle Zupfgeigenhansel-Lieder, auch die Lieder der deutschen Romantik: "O hohe Kunst …"; "Es zogen zwei rüst’ge Gesellen …" Schubert, Schumann, Eichendorff, Heine. Das ist exotisch: dass eine Arbeiterfrau, die im Akkord an der Maschine Pullover strickte, mir die deutsche Romantik beibringt - ihrem Kind – als antifaschistischen Widerstandskampf. Und da sie ihr Kind liebte, hat sie mir auch beigebracht, dass ich die kommunistischen Lieder nicht singen darf, wenn andere dabei sind.

Und Sie sind Liedermacher geworden.

Ja, und ein einziges Mal ist es meiner Mutter gelungen, mich zu einem sogenannten "Sprecher" mitzunehmen. Denn drei- oder viermal im Jahr durfte sie meinen Vater eine halbe Stunde im Gefängnis, wo er als Kommunist saß, sehen. Einmal gelang es ihr, ihren kleinen Sohn Wolf – genannt Wölfle – mit zu einem Besuch reinzukriegen. In einer Märchenlandschaft der Gebrüder Grimm, wo die Häftlinge Torf stechen mussten im Moor.

Wie im Lied der "Moorsoldaten".

Ja, aber nicht als KZ-Häftlinge, sondern als Gefängnisarbeit. Und dort – diese Szene ist hochkomisch und herzzerreißend – durfte man nur über private Dinge sprechen. Und so erzählte sie meinem Vater: "Der kleine Wölfle hat auf dem Hinterhof einen komischen Spitznamen. Sie nennen ihn 'Der kleine Sänger', weil er immer die zwei Stunden, die er morgens allein im Zimmer liegen muss, wenn ich zur Arbeit gehe, singt – bis er abgeholt wird von Tante Lotte." Und dann kam die Katastrophe. Sie sagt: "Ach, Wölflein, sing doch deinem lieben Papa mal was vor." Und dann sang ich dem nicht etwa ein kommunistisches Lied vor. Ich war ja nicht blöd.

Joachim Fuchsberger (re.) mit Wolf Biermann im März 1990 in „Heut abend“. © imago stock&people

Sondern?

Ich mag es gar nicht sagen. Obwohl ich es schon tausendmal im Kopf hatte, treibt mir die Geschichte jedes Mal wieder den Schrecken in die Seele: Ich sang ihm ein grauenhaftes Nazi-Lied, was halt allgegenwärtig war, weil ich es in der "Goebbels-Schnauze", also dem Volksempfänger, so oft gehört hatte: "Hörst du die Motoren brummen – ran an den Feind … Bomben, Bomben, Bomben auf England …"

Grauenhaft.

In meiner Familie war diese Anekdote ein Running Gag, sodass ich immer wieder sagte "Mein armer Vater: Einmal im Leben sieht er sein Kind, bevor sie ihn ermordet haben. Und dann singt dieses kleine Arschloch das Lied seiner Todfeinde!" Meine Mutter hat mich dann vor mir verteidigt: "Dein Vater war doch nicht blöd. Der hat sich gedacht, dass ich dir für den Besuch schon die richtigen Lieder beigebracht habe."

Szene aus dem Dokumentarfilm „Biermann“ im Studio der Toten Hosen bei den Aufnahmen zu seinem Lied „Ermutigung“, das er mit der Band für deren Album „Trink aus, wir müssen gehen!“ aufgenommen hat. © Majestic / Sebastian Ganschow, Bernd Fischer

Woher haben Sie eigentlich Ihre Wortgewalt und Sprachbeherrschung?

Dass ich ganz gut Deutsch kann, verdanke ich der Tatsache, dass ich dreisprachig aufgewachsen bin: Platt – Hamburger Platt, das war die Sprache der Hafenarbeiter. Hochdeutsch durch die Schule. Und die dritte war das knüppeldicke, verachtete, sachsen-anhaltinische "Sächsisch" aus Halle, wo meine Oma Meumel herkam mit 18 Jahren und ihr Leben lang bei den Hamburger Fischköpfen blieb. Dieses Sächsisch ist für mich die schönste Sprache der ganzen Welt, weil sie aus dem Munde meiner geliebten, klugen, philosophischen, nur halb-alphabetisierten Oma Meumel kam.

Und diese Sprachmischung hat dann dazu geführt, dass Sie poetisch sein können, klassisch und ordinär.

Ja, auf meiner Sprachenorgel gibt es mehrere Register.

Liebeskummer mit der ganzen Menschheit

Woher kommt bei Ihnen diese Liebe zur Menschheit?

Ach, na ja: Aber wie in einer echten Liebesgeschichte gibt es auch sowas wie politischen Liebeskummer – nicht nur mit einem einzelnen Menschenexemplar, sondern auch mit der Menschheit als Ganzem.

Der Saenger und Liedermacher Wolf Biermann bei einem Auftritt am 9. Mai 1986. © imago images/Horst Galuschka

Im Dokumentarfilm "Biermann" sieht man die irre Szene: Sie sitzen da in Ihrer Ostberliner Wohnung in der Chausseestraße und der WDR macht eine Reportage. Das ist ja völlig schizophren: Man ist in seiner Wohnung, die total bespitzelt und abgehört ist. Aber genau dahin kommt ein Westfernseh-Team und macht eine Doku über Sie.

Die Antwort ist ganz einfach: Entweder man sperrt den Mann ein, oder man sperrt ihn nicht ein. Und was mich selber betrifft, hatte ich mit meinem Freund Robert Havemann von Anfang an eine Grundhaltung in diesem Konflikt mit den Parteibonzen: Wir verwenden keine Mühe darauf, besonders geschickt zu sein – oder trickreich Versteck zu spielen, oder in Sklavensprache zu sprechen, sodass die anderen es nicht verstehen. Sondern wir sagen ohne Rücksicht, was wir denken und fühlen – auch unsere Hoffnungen, unsere Ängste, auch unsere Irrtümer. Denn wir wissen auch ohne fremde Hilfe, dass wir nicht der liebe Gott sind, der sich nie irrt. Also: Ich habe dieses Versteckspiel mit der Stasi nicht mitgemacht, damit ich mich nicht zergrüble, zerängstige, zerkluge und vor lauter Schlauheit immer dümmer werde – weil ich nur darüber nachdenke, wie ich nun diesen Dreh nochmal so oder anders machen könnte, damit sie nichts merken.

Manche meinen, Ihre Ausbürgerung aus der DDR 1976 sei der Anfang vom Ende der DDR gewesen. Ist das nicht eine großartige Lebensleistung?

Ja, das heißt nur noch lange nicht, dass ich selbst großartig bin. Sondern: Das ist die große, aber gar nicht großartige Zufallssituation der Geschichte, in die man als Einzelexemplar hineingerät.

Sie machen sich zu klein: Sie treten auf, Sie sind in Köln. Alle sagen, Sie hätten die DDR bei ihrem Auftritt nicht in Grund und Boden erklärt – sondern im Gegenteil: Sie hätten sie verteidigt. Es war klar, das ist Ihr Land, diese DDR. Dann bürgert man Sie aus – und das löst eine intellektuelle Empörungswelle aus – im Westen wie in der DDR. Und die Partei und die Funktionäre gehen dann in eine Wagenburgmentalität, werden strenger, überspannen damit den Bogen und schaufeln ihr eigenes Grab. Das ist Ihr Mut gewesen – und Ihr "Nicht-Versteckspielen". Damit haben Sie doch einen unglaublich wichtigen Anteil an dem, was da passiert ist.

Das gebe ich selbstkritisch zu. Und es ist natürlich ein Glück. Deswegen sage ich auch ohne ironisches Augenzwinkern: Ich bin ein Glückskind, dass ich diese zwei deutschen Diktaturen heil überstanden habe.

Aber warum hat man Sie bis 1976 in der DDR weitermachen lassen?

Die haben bilanziert: Wenn wir diesen Idioten, der so schöne Lieder singt, auf den richtigen Weg bringen – ihn zur Vernunft bringen, dann haben wir einen kleinen Rattenfänger, der die Jugend der DDR mit seiner Gitarre auf den richtigen Weg lockt. Und er spielt so schön Gitarre und singt so schön – wir müssen doch Idioten sein, wenn wir den nicht auf die richtige Seite ziehen können. Diese falsche Hoffnung kostete die Partei, sage ich jetzt mal so, locker geschätzt vier, fünf Jahre. Bis im Jahre 1965 das sogenannte Kahlschlag-Plenum stattfand, wo auch alle Filme der DEFA verboten wurden. Und da haben sie den kleinen Biermann, den alten Stefan Heym und den alten Robert Havemann – diese drei – verboten.

Wolf Biermann im Dokumentarfilm „Biermann“ auf dem Cimetière de Montmartre in Paris auf dem Weg zum Grab von Heinrich Heine. © Majestic / Sebastian Ganschow, Bernd Fischer

Was aber eben nicht das Ende für Sie war. Sie waren eben nicht im Gefängnis.

Ja, denn dann erwies es sich – wie im richtigen Geschäftsleben auf dem Markt, wo politische Ideen und Hoffnung und Illusionen gehandelt werden –, dass es für sie zu spät war. Verpasst. Er ist schon zu bekannt, dieses kleine Arschloch. Wenn wir ihn jetzt einsperren, dann müssen wir wieder rechnen, was das für eine Wirkung in der DDR-Bevölkerung hat. "Das hätten wir vor vier Jahren machen müssen, Genossen."

Und dann haben sie es erst mit der Ausbürgerung 1976 versucht, Sie loszuwerden.

Sie haben immer alles nur falsch gemacht. Nicht, weil sie dumm waren, sondern weil sie klug waren – und weil sie gehofft haben. Die Dummen und die Klugen sind gerecht auf alle Seiten verteilt.

Fressen, Freiheit und Glück auszuhalten ist sehr schwer

Es gibt ja heute einen Wunsch nach – man nennt das modern: Disruption, also den Wunsch, alles kurz und klein zu schlagen und nochmal anders anfangen zu können.

Das ist so alt wie die Menschheit. Das kann ich Ihnen lateinisch sagen: "Destruam et aedificabo" – ich zerstöre und ich baue wieder auf. Das ist ja auch die Illusion, die viele Leute in Bezug auf Trump haben: Weil sie sagen, der zerkloppt alles, und dann wird er "America great again" aufbauen.

Man hat das Gefühl, dass diese Lust am Disruptiven größer ist als vor vielen Jahren.

Da sage ich jetzt mal flott, salopp: Uns geht’s zu gut. Deutschland war noch nie in seiner ganzen langen, komplizierten Geschichte ein so reiches, freies und glückliches Land – und da kommt das ganze Unglück her. Manche sind weder dem Fressen noch dem Glück gewachsen, das ihnen zur Verfügung steht – noch der Freiheit. Fressen, Freiheit und Glück auszuhalten ist sehr, sehr schwer. Es macht anscheinend nicht glücklich, sondern wütend, wie man gerade in unserer Gesellschaft sieht. Aber sie kämpfen nicht für eine bessere Gesellschaft, sondern sind nur wütend – weil sie nicht genug leiden. Aber soll man ihnen deswegen zynisch wie ein Teufel von oben, der sich Gott nennt, mehr Unglück wünschen? Mehr Elend? Das wäre zynisch. Die Ukrainer sind gerade ein Beispiel für Tapferkeit und Kampf. Aber wenn man gut genährt ist und warm sitzt, dann ist es sehr verführerisch, auf alles einfach nur wütend zu sein.