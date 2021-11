33 Milliarden! Disney plant Großoffensive für Filme und Serien

Disney will es 2022 wissen. 33 Milliarden US-Dollar soll der Konzern im nächsten Steuerjahr für neue Filme und Serien investieren. Vor allem die Streamingdienste sollen profitieren.

2021 hat Walt Disney schon 25 Milliarden US-Dollar (rund 22 Millionen Euro) für Filme und Serien ausgegeben, doch für das Steuerjahr 2022 legt der Unterhaltungskonzern noch mal um ein Drittel zu. Wie das , nimmt Disney im Fiskaljahr 2022, das am 1. Oktober 2021 begonnen hat, 33 Milliarden US-Dollar (rund 29 Millionen Euro) in die Hand. Die Zahlen hat der Entertainment-Gigant der amerikanischen Steueraufsichtsbehörde gemeldet.

Laut "Variety" will Disney mit der Geldspritze vor allem ins Streaming investieren. Der hauseigene Dienst Disney+ soll davon profitieren, aber auch die ebenfalls zum Konzern gehörigen Streamer Hulu und ESPN Plus. Letzterer überträgt hauptsächlich Sport, Disney will hier in Übertragungsrechte investieren.

Lineares Fernsehen und Kinofilme sollen auch aus dem 33-Milliarden-Topf finanziert werden, auch wenn On-Demand Priorität genießen soll. Im Streamingbereich soll offenbar Marktführer Netflix attackiert werden, der im letzten Steuerjahr "nur" 14 Milliarden ausgab.

50 neue Filme und Serien

Rund 50 neue Filme und Serien will Disney im laufenden Fiskaljahr ins Kino bringen oder auf Streaming-Plattformen veröffentlichen. Grund für den vollen Zeitplan soll sein, dass viele Projekte, die wegen der Corona-Pandemie verschoben werden mussten, noch in der Pipeline stecken.

Im klassischen Fernsehen plant Disney die Veröffentlichung von circa 150 Serien, fünf TV-Filmen und etlichen anderen Sendungen.