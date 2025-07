30 Jahre später: 90er-Jahre-Filmklassiker mit Julia Roberts soll Fortsetzung bekommen

Gute Nachrichten für Fans von romantischen Filmen: Die Fortsetzung von "Die Hochzeit meines besten Freundes" ist fast 30 Jahre nach dem Original mit Julia Roberts in Arbeit.

"Die Hochzeit meines besten Freundes" geht weiter. Die Drehbuchautorin Celine Song (36) , eine Fortsetzung zu dem Film von 1997 zu schreiben. Das Projekt befindet sich dem Bericht zufolge noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Celine Song soll bisher nur für das Drehbuch verantwortlich sein, nicht aber für die Regie, heißt es weiter. Ihr Filmdrama "Past Lives - In einem anderen Leben" mit Greta Lee (42) und Teo Yoo (44) in den Hauptrollen war 2024 für den Oscar als "Bester Film" nominiert.

Darum geht es in "Die Hochzeit meines besten Freundes"

"Die Hochzeit meines besten Freundes 2" soll an den Klassiker von 1997 anknüpfen, in dem Julia Roberts (57) und Dermot Mulroney (61) als Julianne und Michael zu sehen waren: zwei beste Freunde, die einen Pakt geschlossen hatten, dass sie heiraten würden, wenn sie mit 28 noch Single sind. Als Mulroneys Figur sich in eine andere Frau, dargestellt von Cameron Diaz (52), verliebt, hat Roberts nur wenig Zeit, um die Hochzeit zu verhindern.

Der Film war damals ein großer Erfolg an der Kinokasse und erhielt drei Golden-Globes-Nominierungen. Wer nun in der Fortsetzung mitspielen soll, ist noch nicht durchgesickert. Auch Details zur Handlung sind den US-Medienberichten zufolge noch nicht bekannt. Dermot Mulroney verriet unterdessen bereits vor wenigen Tagen , dass von einer Fortsetzung die Rede sei.

An das Original erinnert sich der Schauspieler offenbar gerne zurück: "Oh mein Gott, das Ganze war wie ein Traum. Ich wusste es schon, als ich mit Julia zum Vorsprechen ging, wo ich mit einer ganzen Reihe anderer Männer in der Schlange stand, und ich bekam die Rolle." Der 61-Jährige sagte weiter: "Ich wusste - und ganz Hollywood wusste es -, dass es ein außergewöhnlicher Film werden würde."