Karikaturen Buch von Dieter Hanitzsch: Jetzt Tickets für Matinée gewinnen

Dieter Hanitzsch, der beliebte Münchner Karikaturist, präsentiert ein Buch mit seinen AZ-Zeichnungen. Zur Vorstellung samt Weißwurstfrühstück können Sie dabei sein!

12. Oktober 2022 - 00:00 Uhr

So sieht das Cover des neuen Buches von AZ-Karikaturist Dieter Hanitzsch aus – mit über 150 Zeichnungen aus den Jahren 2018 bis 2022.

Manchmal entstehen bemerkenswerte Dinge aus Kleinigkeiten heraus. So in etwa verhält es sich auch mit dem Buch, das Dieter Hanitzsch (88), Münchens bekanntester Karikaturist, jetzt veröffentlicht.

Seit Juli 2018 zeichnet Hanitzsch (wieder) für die Abendzeitung. Mehr als 200 Zeichnungen, in denen er das Münchner Politikgeschehen genauso aufs Korn nimmt wie das Gebaren von Ministerpräsident Markus Söder und die Probleme der Berliner Koalition, sind seither entstanden.

Immer freitags erscheinen sie in der gedruckten Ausgabe der Abendzeitung. Und immer wieder freitags bekommt Hanitzsch dann lieben Besuch, wie er erzählt: "Eine wunderbare Nachbarin, die auch AZ-Abonnentin ist, bittet mich oft um einen signierten Ausdruck meiner wöchentlichen AZ-Karikatur – natürlich mit Widmung. Die Gegenleistung: hausgemachte Marmelade!"

Hanitzsch weiter:

Eines Tages fragte die Nachbarin mich, warum ich eigentlich kein Buch mit all diesen AZ-Karikaturen mache. - Dieter Hanitzsch

Tja, warum eigentlich nicht? Aus dieser Begegnung ist nun also ein 160-seitiges Werk entstanden: In einem neuen Bildband sind 154 Karikaturen von Dieter Hanitzsch aus den Jahren 2018 bis 2022 – gleichsam als heiter-ironische Chronik unserer Zeit – vereint.

AZ-Karikaturist Dieter Hanitzsch veröffentlicht ein neues Buch. © Matthias Balk (dpa)

Rund 50 Bücher hat Hanitzsch in den vergangenen Jahrzehnten herausgebracht. "Nach ,Nix für unguat’ aus dem Jahr 1982 ist dies nun wieder ein Buch nur mit AZ-Karikaturen", sagt er. Das wird er mit der Abendzeitung und ihren Lesern feiern – bei einer Buchpräsentation.

Tickets für die Buchpräsentation von und mit Dieter Hanitzsch gewinnen