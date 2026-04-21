"Ich bin kein Spaltpilz": Musiker Martin Schmitt feiert Jubiläum in der Isarphilharmonie

Vom Boogie-Woogie bis zu bairischen Liedern und Kabarett: Martin Schmitt feiert ein rundes Bühnenjubiläum mit Freunden in der Isarphilharmonie und geht auf Tour. In der AZ spricht er über seine Anfänge und seine Freundschaft zu Monika Gruber.

Martin Schmitt in der Münchner Residenz. Der Pianist, Sänger, Kabarettist, Komponist und Texter wurde 1968 in Pasing geboren. Er stand gemeinsam mit Chuck Berry, Jerry Lee Lewis und Helge Schneider auf der Bühne.

Vier Jahrzehnte auf der Bühne müssen gefeiert werden. Das Münchner Multitalent Martin Schmitt tut das mit den bayerischen Rock’n’Rollern um Günter Siegl und Barney Murphy von der Spider-Murphy-Gang, der Kabarettistin Monika Gruber und anderen in der Isarphilharmonie.

﻿AZ: Herr Schmitt: Als Pasinger und Würmtaler – was ist die Geburtsstätte Ihres Erfolges?

MARTIN SCHMITT: 1986 im Frühjahr ging’s los – im besten Alter. Die ersten Konzerte waren im La Cage aux Folles am Kaiserplatz, da standen in der Kellerbar zwei Klaviere. Und ich spielte Boogie.

Aber woher kamen die Begeisterung und das Können?

Ich hatte früh die Schallplattensammlung meines Vaters geplündert – mit den Boogie-Woogie-Meistern Pete Johnson oder Albert Ammons und natürlich die Swing-Typen wie Oscar Peterson. Und dann ging’s los mit dem Klavierspielen, ich war so 14 Jahre alt. Mein Großvater war Klavierlehrer.

Haben Sie erst mit 14 Jahren angefangen, Musik zu machen?

Doch. Bei mir gibt es nicht diese Wunderkindgeschichte. Mein Großvater war ein sehr sympathischer Typ und leidenschaftlicher Lehrer. Ich habe bei null angefangen. Er hat mir Notenlesen und Harmonielehre beigebracht. Und es ist ja genau die Zeit, in der man sich packen lässt für etwas. Ich war auch mal in einer Jugendblaskapelle, weil ich auch ein bisschen Tuba gespielt habe. Auch eine Schülerband gab’s. Ich hatte dann für Klassik später auch eine japanische Konzertpianistin als Lehrerin. Aber hinter mir stand keine Tiger-Mom, die meine Kindheit deformiert hat. Viele fangen mit vier oder sechs Jahren mit einem Instrument an und hören dann in der Pubertät wieder auf. Bei mir war’s andersherum. Swjatoslaw Richter hat auch spät angefangen …

Der im Münchner Westen aufgewachsene Klavier-Kabarettist Martin Schmitt. © Veranstalter

Was war dann der Ritterschlag?

Das Jazzfestival von Montreux, 1988, vielleicht, wo wir auch den Gründer Claude Nobs kennengelernt haben. Mike von Winterfeldt von Warner hatte uns – da war Joja Wendt noch dabei – empfohlen.

Ich bin kein Spaltpilz

Sie machen die Isarphilharmonie voll, spielen im Prinzregententheater, aber auch im Lustspielhaus vor 200 Leuten.

Hilft ja nix, muss man halt, ich bin Bühnenarbeiter. Es ist eine innere Notwendigkeit aufgrund meines Spieltriebs. Ich stehe gerne auf der Bühne – vielleicht sind mir so 250 bis 300 Zuschauerinnen und Zuschauer am liebsten. Da gibt es noch mehr Interaktion.

Jetzt feiern Sie aber erst 40 Bühnenjahre vor 1900 Leuten in der Isarphilharmonie.

Dafür bringe ich aber auch Gäste mit.

Gibt es Anfeindungen, weil Monika Gruber auch dabei ist?

Die Monika kenne ich seit fast zwanzig Jahren, als wir beide den Bayerischen Kabarettpreis gemacht haben. Ich mit meiner Band und ein bisschen Co-Moderation. Ich bewerte da auch gar nicht ihre politischen Aussagen, sondern es ist eine Reminiszenz an unsere Zusammenarbeit. Und Roland Hefter – ein SPD-Stadtrat in München – ist auch dabei, der sie gut kennt und als Vorgruppe bei ihren Auftritten aufgetreten ist. Ich kenne ihn von Constanze Lindners "Vereinsheim Schwabing" im Bayerischen Fernsehen. Er ist wirklich tiefenentspannt.

Es geht also vor allem um ein gutes Miteinander.

Ich bin ein strenger Verfechter der liberalen Demokratie, die uns 80 Jahre lang Frieden und Wohlstand beschert hat und es ist bescheuert, das infrage zu stellen. Ich trete auch den ganzen Extremisierungstendenzen entgegen, aber man muss auch jeden so lassen, wie er ist und gegebenenfalls natürlich widersprechen. Die Spider Murphys sind auch dabei und die Bayerische Philharmonie gibt dem ganzen noch eine symphonische Grundierung. Es wird eine lässige, amüsante Sache, musikalisch, kabarettistisch. Das ist ein Abend, bei dem man auch mal den ganzen Wahnsinn auf der Welt vergessen kann. So ein Konzert hat eine gemeinschaftsstiftende Wirkkraft gegen die ständige Explosionsbefeuerung. Ich bin atmosphärisch mediatorisch im Land unterwegs und kein Spaltpilz.

Ich bin Westmünchener

Als Workaholic: Was machen Sie als Gegenmaßnahme zum Tourstress?

Yoga, Laufen, in die Berge gehen.

Sie reden ein schönes Münchnerisch.

Ich bin ja auch im Pasinger Krankenhaus geboren und im Würmtal sozialisiert. Ich bin ein Westmünchener.

Was war die entscheidende musikalische Entwicklung in Ihren 40 musikalischen Jahren?

Ich bin vom Boogie Woogie und Blues mit englischen Texten immer mehr zu eigenen Dingern gegangen – mehr zu Singer Songwriter, zum Liedermacher. Hinzu kommt Kabarettistisches, ohne das Klavier zu vernachlässigen. Beides braucht Professionalität. Axel Zwingenberger kommt auch, dem ich extrem dankbar bin, dass er mir seit früher Zeit treu geblieben ist. Und ich bin von deutschen zu bairischen Texten gegangen, weil ich mich da heute wohler fühle. Und solo mache ich mit meinem Programm "Schmitt Happens" ein Programm über Beziehungen – verbunden mit Blues, Getränken und Klavierspiel.

Isarphilharmonie, 26. April ausverkauft. Schmitt tritt mit seinem Programm "Schmitt Happens" am 25. Juni in Weyarn oder am 20. September im Lustspielhaus auf. Karten und Infos unter