Hier erwartet Sie Kabarett, Swing und Casino-Glamour
Das Eventjahr 2026 beginnt in der Spielbank Bad Wiessee bereits jetzt. Die Karten für das erste Halbjahr sind schon fast vergriffen. Und mit Blick auf das zweite Halbjahr sollten Kulturfans schnell zugreifen – zumal das Programm dann noch größere Strahlkraft entfaltet, weil die Winner’s Lounge zur Bühne für besondere Live-Erlebnisse wird.
Kulturhighlights von Oktober bis Dezember
Den Auftakt macht am 22. Oktober die scharfzüngige bayerische Kabarettistin Sarah Brandhuber mit "A scheena Schmarrn!". Am 26. November interpretiert die Schauspielerin Bettina Mittendorfer Ludwig Thomas "Heilige Nacht" an einem Abend voller Besinnlichkeit. Musikalischen Glanz verspricht der 17. Dezember, wenn das Robert Probst Trio mit einem "Tribute to Frank Sinatra" Swing, Stil und großes Entertainment auf die Bühne bringt.
Exklusives Ambiente für große Auftritte
Den passenden Rahmen bietet die Winner’s Lounge mit modernem Design, rotem Teppich, raffinierter Lichtinszenierung und einer intimen Nähe zu den Künstlern. Im Anschluss lädt ein Exklusiv-Angebot ein, den Abend stilvoll ausklingen zu lassen, inklusive VIP-Jetons, Demo-Roulettespiel – nach Verfügbarkeit – und Prosecco.
Alle Events auf einen Blick:
- Django Asül - Am Ende vorn (Donnerstag, 26.02.2026)
- Perlseer + Trovasur - Music Travels (Donnerstag, 23.04.2026)
- Stephan Zinner - Prachtexemplar (Donnerstag, 07.05.2026)
- Sarah Brandhuber - A scheena Schmarrn (Donnerstag, 22.10.2026)
- Bettina Mittendorfer - "Heilige Nacht" (Donnerstag, 26.11.2026)
- Robert Probst Trio - Tribute to Frank Sinatra (Donnerstag, 17.12.2026)
Ein Ort für besondere Erlebnisse
In der Spielbank Bad Wiessee erwartet Sie nicht nur erstklassiges Glücksspiel, sondern auch ein facettenreiches Angebot an erstklassigen Events und Kulturveranstaltungen. Tauchen Sie ein in eine Welt voller faszinierender Lesungen, mitreißender Musikabende und kulinarischer Genüsse, die Ihren Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.
