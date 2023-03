Gewinnen Sie Tickets für den Quatsch Comedy Hot Shot

Die AZ verlost 5 X 2 Tickets für den Quatsch Comedy Hot Shot in München.

09. März 2023 - 15:59 Uhr

Felix Lobrecht, Chris Tall, Lisa Feller, Cindy aus Marzahn, Tobi Freudenthal und Ben Schmid sind nur einige von vielen namenhaften Comedians, die einst ihre Karriere mit einem Auftritt im Quatsch Comedy Hot Shot (früher bekannt als die Talentschmiede) begannen.

Mitmachen und dabei sein

Am Sonntag, den 26.03.2023, um 19 Uhr ist es wieder soweit; Acht Comedy-Newcomer stellen sich dem strengen, aber gerechten Urteil des Publikums. Dabei schlüpft das Publikum in die Rolle des Comedy Talentscouts und bewertet per Applaus die 3 besten Nachwuchstalente, die dann in die nächste Runde kommen. Jedes Talent hat knappe 6 Minten Zeit, um die Gunst der Zuschauer zu ergattern. Wer dreimal zum Publikumsliebling gewählt wird, bekommt das Goldene Ticket; damit hat der Glückliche einen Auftritt in der legendären Live Show des Quatsch Comedy Clubs – In Deutschlands bekanntester Stand-Up-Comedy Show.

Aber damit nicht genug: Die jeweiligen Finalisten aus München und Berlin treffen sich zum großen Jahresfinale in Berlin wo sie ihr Können einer Fachkundigen Jury rund um Thomas Hermanns unter Beweis stellen müsse. Who´s hot, who´s hotter?

Hier mitmachen und Tickets für den Quatsch Comedy Hot Shot gewinnen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung werden die Daten gelöscht Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen

Die Teilnahme ist bis einschließlich Dienstag, 14. März , um 18 Uhr, möglich.