Forum Humor in Bernried: Finales Gelächter – zum Greifen nah

München - "Gerhard Polt schlägt einen Purzelbaum", sagt Reinhard Wittmann. Der Bund hat aus einem Fonds für "nationale Projekte" im Städtebau 5,68 Millionen bewilligt. Damit kann eine Ausstellungshalle in Bernried für das von Polt und anderen Größen der Humor-, Karikaturen- und Kabarettszene gewünschte Forum Humor errichtet werden.

Der Bau nahe dem Rathaus der Gemeinde am Starnberger See soll insgesamt 7,3 Millionen kosten. Wittmann rechnet mit einer weiteren unterstützenden Million vom Freistaat. Der Rest soll durch Spenden aufgebracht werden.

Damit scheint das lange geplante und von der Stadt aus München vergraulte Forum Humor endlich einer Realisierung nahe. Ursprünglich war die ehemalige Viehhofbank im Schlachthofgelände nahe dem Volkstheater im Gespräch. Das didaktische Konzept der dort geplanten Dauerausstellung mit Versuchsanordnungen und Übungen für Besucher wirkte ein wenig bizarr. Wichtiger noch: Das Kulturreferat wirkte nie wirklich überzeugt von diesem Projekt, das Münchens museale Humorlandschaft weiter aufgesplittert hätte: Mit der Schaustellersammlung im Stadtmuseum und dem Valentin-Musäum im Isartor gibt es bereits zwei städtische Humorstandorte.

Forum Humor: Ein voll erschlossenes Grundstück mit Tiefgarage

Am Starnberger See war das Interesse größer: Die dortige Kommunalpolitik hofft auf eine weitere touristische Attraktion neben dem Buchheim-Museum. Die Gemeinde will dem Forum Humor ein voll erschlossenes Grundstück mit Tiefgarage im Wert von etwa zwei Millionen neben dem Rathaus zur Verfügung stellen. Nach der Planung aus dem Jahr 2002 sollte ursprünglich ein vom Augsburger Büro Titus Bernhard Architekten entworfenes Gemeindezentrum als Dorfkrone über historischen Bierkellern errichtet werden, das nur teilweise realisiert wurde.

Die Ausstellungshalle des Forum Humors soll dort entstehen, wo im rechten Winkel zum Rathaus ursprünglich ein Bürgersaal gebaut werden sollte. Dessen Funktion übernehmen die mittlerweile sanierten und zum Veranstaltungszentrum ausgebauten historischen Bierkeller der ehemaligen Klosterbrauerei, zu denen ein Tonnengewölbe gehört, das bis zu 450 Besucher fassen kann.

Wittmann spricht von einer Vernetzung mit dem "Museum der Phantasie". Ein erstes, sehr erfolgreiche Humorfestival hat es im Ort bereits im vorigen Jahr gegeben, das Kloster und die Bierkeller unter der Tiefgarage eignen sich für humoristische Veranstaltungen. Und so scheint es, als nehme man den Humor in Bernried ernster als in München. Ein Happy End mit Gelächter für dieses lange diskutierte Projekt wirkt zum Greifen nah.