Die AZ verlost zehn Spiele mit Porträts und Residenzen von Sisi

Die legendäre Elisabeth hatte an einem 24. Dezember Geburtstag: Die AZ verlost zehn Spiele mit ihren Porträts und Residenzen.

20. Dezember 2022 - 18:41 Uhr

Ihre Schönheit war nicht greifbar. Sie schien "einen Meter vor ihr her zu schweben" – so beschreibt Karen Duve in ihrem neuen Roman "Sisi" die legendäre Wirkung der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn. Opulente Sisi-Serien sind auf Netflix und auf RTL angelaufen. Marie Kreutzers Kinofilm "Corsage" von 2022 porträtiert die Kaiserin als unglücklich und kapriziös.

Possenhofen, der Ort ihrer Kindheit am Starnberger See, hat ein Sisi-Museum. Der Starnberger Spiele Verlag präsentiert mit "Elisabeth" ein neues 72-Teile-Memo für Sisi-Fans ab sechs Jahren. 36 Bildpaare zeigen Porträts und die Residenzen der Kaiserin entlang der sogenannten "Sisi-Straße", die von Bayern durch Österreich und Ungarn – und durch Italien auf die Insel Korfu und in die Schweiz führt. Spielen baut eine Brücke zwischen Menschen. Elisabeth-Memo-Spieler spüren den Reise-Etappen der Rastlosen hinterher. Karten zeigen zum Beispiel das ungarische Schloss Gödöllö und das Sisi-Denkmal im Wiener Volksgarten.

Auf den Spuren einer rastlosen Berühmtheit: 36 Bildpaare zeigen Sisi-Fotos, -Gemälde und -Denkmäler, dazu ihre Schlösser. © Starnberger Spiele Verlag

Gewinnen Sie ein Memory-Spiel Elisabeth war ein Weihnachtskind. Sie wurde am 24. Dezember 1837 in München geboren. Deshalb verlost die AZ vor Heiligabend zehn neuartige Memory-Spiele. Wert eines Spiels: 18,95 Euro. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung werden die Daten gelöscht. Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen

Der Starnberger Spiele Verlag hat ihre bekanntesten Porträts zudem als Puzzles mit 100, 500 oder 1.000 Teilen aufgelegt. Weitere Informationen unter: