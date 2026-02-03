AZ-Plus
Casino-Glamour, Swing und Kabarett: Diese Location ist besonders

Kabarett, Besinnlichkeit und Swing: Die Spielbank Bad Wiessee startet mit hochkarätigen Live-Events in ein glanzvolles Eventjahr 2026.
Robert Probst spielt mit seinem Trio im Dezember in der Spielbank Bad Wiessee: Der Abend ist eine Hommage an Frank Sinatra.
Robert Probst spielt mit seinem Trio im Dezember in der Spielbank Bad Wiessee: Der Abend ist eine Hommage an Frank Sinatra. © Robert Probst Trio

Das Eventjahr 2026 beginnt in der Spielbank Bad Wiessee bereits jetzt. Die Karten für das erste Halbjahr sind schon fast vergriffen. Und mit Blick auf das zweite Halbjahr sollten Kulturfans schnell zugreifen – zumal das Programm dann noch größere Strahlkraft entfaltet, weil die Winner’s Lounge zur Bühne für besondere Live-Erlebnisse wird.

Kulturhighlights von Oktober bis Dezember

Den Auftakt macht am 22. Oktober die scharfzüngige bayerische Kabarettistin Sarah Brandhuber mit "A scheena Schmarrn!". Am 26. November interpretiert die Schauspielerin Bettina Mittendorfer Ludwig Thomas "Heilige Nacht" an einem Abend voller Besinnlichkeit. Musikalischen Glanz verspricht der 17. Dezember, wenn das Robert Probst Trio mit einem "Tribute to Frank Sinatra" Swing, Stil und großes Entertainment auf die Bühne bringt.

Die Herzen der Bayern hat sie längst erobert und ihre beiden ersten Erfolgsprogramme haben Sara Brandhuber nicht nur begeisterte Zuschauer, sondern auch den bayerischen Dialektpreis beschert.
Die Herzen der Bayern hat sie längst erobert und ihre beiden ersten Erfolgsprogramme haben Sara Brandhuber nicht nur begeisterte Zuschauer, sondern auch den bayerischen Dialektpreis beschert. © Alexey Testov

Exklusives Ambiente für große Auftritte

Den passenden Rahmen bietet die Winner’s Lounge mit modernem Design, rotem Teppich, raffinierter Lichtinszenierung und einer intimen Nähe zu den Künstlern. Im Anschluss lädt ein Exklusiv-Angebot ein, den Abend stilvoll ausklingen zu lassen, inklusive VIP-Jetons, Demo-Roulettespiel – nach Verfügbarkeit – und Prosecco.

Mittendorfer schlüpft in diesem Programm in alle Rollen: Maria und Joseph, Josias, Simmei, den kommentierenden Engel vom Himmel, jede Stimme in Thomas Werk wird gespielt.
Mittendorfer schlüpft in diesem Programm in alle Rollen: Maria und Joseph, Josias, Simmei, den kommentierenden Engel vom Himmel, jede Stimme in Thomas Werk wird gespielt. © Bettina Mittendorfer

Alle Events auf einen Blick:

Ein Ort für besondere Erlebnisse

In der Spielbank Bad Wiessee erwartet Sie nicht nur erstklassiges Glücksspiel, sondern auch ein facettenreiches Angebot an erstklassigen Events und Kulturveranstaltungen.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.