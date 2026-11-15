Zweimal "Faust" für die Münchner Kammerspiele

Zweimal ausgezeichnet, ein besonderer Abend für die Münchner Kammerspiele: "Wallenstein" und "Katzelmacher" holen den "Faust". Wer außerdem auf der Bühne in Wiesbaden geehrt wurde?

Wiesbaden/München

Der deutsche Theaterpreis "Der Faust 2026" ist am Samstagabend an Künstlerinnen und Künstler in zwölf Kategorien verliehen worden - zweimal wurden die Münchner Kammerspiele bedacht. Den "Faust" für die beste Regie im Schauspiel bekam Jan-Christoph Gockel für den "Wallenstein". In der Kategorie Medien ging die Auszeichnung an das Künstlerduo Mehmet & Kazim Akal (Videoanimation) sowie den Komponisten Enik (Komposition & Sounddesign) für "Katzelmacher", ebenfalls inszeniert in München.

Die Sängerin Brigitte Fassbaender erhielt im Staatstheater in Wiesbaden die Auszeichnung für ihr Lebenswerk. Als beste Tänzerin wurde Nora Monsecour für ihren Part in "Façade" am Staatstheater Mainz geehrt, Jens Harzer bekam den Preis als bester Schauspieler für seine Rolle in dem Stück "De Profundis" am Berliner Ensemble, wie der Deutsche Bühnenverein mitteilte.

Bühnenvereinspräsident Carsten Brosda erklärte: "Theater sind Hoffnungsorte, auf ihren Bühnen zeigen sie die Welt als eine veränderbare." Mit dem Deutschen Theaterpreis werde die Kraft der Bühnen gefeiert, die sich aus der Kreativität der Künstlerinnen und Künstler speise. "Damit geben wir auch ein Versprechen: Die Freiheit der Bühnen unbedingt zu schützen, damit ihre Visionen sichtbar bleiben."