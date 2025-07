"Wie ein Lottogewinn": Claus Guth über die Tiroler Festspiele in Erl

Der Regisseur über den seinen Doppelabend mit "Herzog Blaubarts Burg" von Béla Bartók und "La voix humaine" von Francis Poulenc in Erl, das Arbeiten in den Tiroler Bergen und seine Pläne für das Musical "Cabaret" am Residenztheater

Die seit dem Winter von Jonas Kaufmann geleiteten Tiroler Festspiele in Erl zeigen ab Freitag einen Doppelabend mit zwei Einaktern: Auf Béla Bartóks frühe Oper „Herzog Blaubarts Burg“ mit der Öffnung von sieben geheimnisvollen Türen aus dem Jahr 1911 folgt Francis Poulencs 1959 in Paris uraufgeführter Monolog „La voix humaine“, in dem eine Frau zum letzten Mal mit ihrem Geliebten telefoniert. Martin Rajna dirigiert das Orchester der Tiroler Festspiele, Claus Guth inszeniert.

AZ: Herr Guth, was verbindet diese beiden sehr unterschiedlichen Einakter?

CLAUS GUTH: Ganz so selten ist diese Verbindung nicht. Als mich Jonas Kaufmann gefragt hat, ob ich nach Erl kommen möchte, war mir klar, dass das für mich der willkommene Anlass werden könnte, ein Kammerspiel zu inszenieren. „Herzog Blaubarts Burg“ stand im Schallplattenschrank meiner Eltern. Mich faszinierte erst das Cover der Aufnahme mit Christa Ludwig und Walter Berry unter János Ferencsik, später dann die Musik. Die ersten Takte erzeugten bei mir sofort eine Gänsehaut.

Worum geht es in dieser Oper?

Einerseits, wie es im Prolog heißt, um die sieben Türen einer alten Burg. Andererseits stellt „Herzogs Blaubarts Burg“ einen Geschlechterkampf dar, bei dem im psychologisch-metaphorischen Sinn Türen geöffnet werden. Das ist ein intensives Seelendrama, in dem es nicht nur um Blaubart geht, sondern auch um die Frau, die nicht locker lässt, um diesen Mann zu knacken, dem kein sehr guter Ruf vorausgeht.

Dann folgt „La voix humaine“.

Hier erleben wir das Porträt einer Beziehung aus der Perspektive einer Frau. Den Mann am anderen Ende der Telefonleitung bekommen wir nicht zu sehen, und wir müssen aus dem, was wir hören, selbst folgern, was los ist. Das hat mich inspiriert, mit beiden Opern Ping-Pong zu spielen. Blaubart ist in meiner Inszenierung der Mann, mit dem die Frau telefoniert. Sie verhält sich zu Blaubart etwa wie Donna Elvira zu Don Giovanni in Mozarts Oper.

Der Prolog von Bartóks Oper, der zu den einleitenden Akkorden gesprochen werden soll, wird oft weggelassen. Machen Sie das auch?

Ja und nein. Ich habe mit Hilfe von Andreas Beck vom Residenztheater einen fantastischen ungarischen Schauspieler kennengelernt, der den Text eingesprochen hat. Man wird ihn nicht sehen, und Stimme kommt vom Band.

Die Besetzung verzeichnet drei Schauspielerinnen, die weder in der einen noch in der anderen Oper vorkommen.

Das sind drei Tänzerinnen, mit denen ich öfter zusammenarbeite. In gewisser Weise kommen ihre Rollen in Bartóks Oper vor: als Blaubarts drei Frauen hinter der siebten Türe. Diese Rollen habe ich zu einer permanenten Präsenz in Blaubarts Haus erweitert, um seine vergangenen Beziehungen darzustellen.

Barbara Hannigan hat die Rolle der Frau in „La voix humaine“ schon sehr oft dargestellt. Darf man sich da als Regisseur bequem zurücklehnen?

Wir kennen uns und haben in Paris bereits zusammengearbeitet. Deshalb habe ich mich auch getraut, sie zu fragen. Die Proben waren wie das Endspiel einer Tischtennis-WM. Jeden zugespielten Ball hat sie mir doppelt virtuos retourniert. Sie zeigte mir, dass sie alle Eintragungen aus ihrem Klavierauszug herausradiert hatte, um ganz offen zu sein. Überraschenderweise hatte sie die Rolle nie so aufgeführt, wie ich sie mir vorgestellt habe: in den ersten 20 Minuten tatsächlich am Telefon. In dieser Konstellation muss man sich genau überlegen, was der Gegenüber des Gesprächs sagt, obwohl das im Text von Jean Cocteau nicht steht.

Wie ist es, in Erl zu arbeiten?

Ich war aufs Angenehmste überrascht. Es ist schon ein kleines Wunder, was der Mäzen Hans Peter Haselsteiner in diesem Dorf durch den Bau eines gut funktionierenden Theaters möglich gemacht hat. Die Künstler wohnen in einer eigenen Künster:innen-Residenz, ich gehe jeden Morgen im Hechtsee schwimmen. Und nach der Probe kann ich gleich in die Natur. Für mich ist das wie ein Lottogewinn, weil sich meine Leidenschaft für die Berge und die Natur mit der Leidenschaft für das Theater optimal in Symbiose kommen. Wenn mich Kollegen oder Kolleginnen fragen, ob sie dort arbeiten sollen, werde ich jedenfalls zuraten. Hier arbeiten hochmotivierte Menschen.

Im Winter inszenieren Sie das Musical „Cabaret“ im Residenztheater. Was reizt Sie daran?

Ich habe schon oft in Musiktheaterproduktionen mit Schauspielern zusammengearbeitet und war davon fasziniert, so auch bei der Inszenierung von Georg Friedrich Haas „Bluthaus“ für die Bayerische Staatsoper im Cuvilliéstheater. Wir haben dabei viel Lust aufeinander bekommen. Dadurch entstand der Kontakt zu Andreas Beck. Außerdem ist Musical eine meiner etwas verkümmerten Leidenschaften. Auch das „Weiße Rößl“ hätte mich gereizt. Wir sind bei „Cabaret“ gelandet, weil die Geschichte, in der es mühsam erkämpften Freiheiten an den Kragen geht, leider wieder sehr aktuell ist. Außerdem möchte ich den Schriftsteller Christopher Isherwood, auf dessen autobiografischen Romanen dieses Musical zurückgeht, als Figur einbeziehen, um eine reine Dreißiger-Jahre-Revue zu vermeiden.

Erl, Festspielhaus, Premiere am 11. Juli um 19 Uhr, weitere Vorstellungen am 13. und 18. Juli, 19 Uhr Karten von 15 bis 150 Euro unter www.tiroler-festspiele.at, Reservierung von Taxi- und Busshuttles ab Oberaudorf und Kufstein auf der Website des Festivals