München wird lila: Vor dem BTS-Konzert in der Allianz Arena planen die Fans ein Mammutprojekt.

München ist an diesem Wochenende weder blau noch rot, sondern ganz in lila gehüllt. Tausende Musikfans machen sich in der offiziellen Symbolfarbe der südkoreanischen Megaband BTS auf den Weg zur Allianz Arena. Die sieben Musiker sind ein weltweites Phänomen und spielen zwei restlos ausverkaufte Konzerte. Seit Monaten gibt es keine Tickets mehr. Doch was ums Stadion und in der Stadt passiert, ist kein gewöhnlicher Konzertbesuch. Dahinter steckt eine der am besten organisierten Fanbases der Welt: die "GerARMY". Die AZ unterhielt sich mit Charlie, einer der Organisatorinnen des deutschen Ablegers, über ein logistisches Mammutprojekt.

"Wir haben uns eigentlich ab dem Tag vorbereitet, als bekannt wurde, dass es eine Tour geben wird", erzählt Charlie. Spätestens seit der Bekanntgabe der München Termine liefen die Drähte heiß. Ein Kernteam von 14 Leuten plant und koordiniert die gigantischen Aktionen. Da die Organisatoren über ganz Deutschland verteilt sind, treffen sie sich virtuell über die Plattform Discord. Teils saß das Team jeden Abend zusammen.

Der einsamste Wal der Welt

Das Ziel: Den tausenden anreisenden "Armys", wie die Fans heißen, den perfekten Aufenthalt zu bieten. Die Fanbase liefert das volle Serviceprogramm: von Tipps zur besten Anreise an die Arena bis hin zu Hinweisen rund um das begehrte Merchandise.

Die Fanfarbe Lila: BTS-Fans protestieren gegen eine Konzertabsage in Chile. © IMAGO/JNA Press

Besonders eine Aktion wird am Samstag für Aufsehen sorgen: ein riesiges, optisches Meer aus Walen. 30.000 selbst gebastelte Meerestiere im DIN-A4-Format werden zum Song "Come Over" von den Fans hochgehalten. Die Fanbase veröffentlichte vor Wochen eine eigene Bastelanleitung zum Ausdrucken. "Viele bringen einige hunderte eigene Wale mit", erklärt Charlie. Der Wal hat für BTS-Fans eine tiefe symbolische Bedeutung: Er steht für den "Whalien 52" (den einsamsten Wal der Welt, der auf einer anderen Frequenz singt als andere Wale), ein Symbol für das Gefühl des Unverstandenseins.

Über 100 freiwillige Helfer sind dabei

Die Koordination dahinter ist eine Meisterleistung: In ganz München wurden Sammelpunkte und Stationen eingerichtet, an denen Fans ihre gebastelten Werke abgeben konnten. Von dort aus sorgt die Fanbase für die Weiterverteilung. Neben dem Kernteam packen über 100 freiwillige Helfer mit an, um das lila Wunder reibungslos über die Bühne zu bringen.

Für den zweiten Konzerttag am Sonntag steht ein Banner-Projekt an. "Da haben wir eine Druckerei und eine Spedition beauftragt. Zudem haben wir extra einen Transporter gemietet", schildert Charlie den enormen Aufwand für das Riesen-Plakat. Wer im Konzert-Vorfeld über alle Aktionen und die Bastelanleitung für die Wale informiert sein will, findet sie zum Beispiel bei Instagram unter dem Namen "bts__gerarmy".

BTS spielen am 11. und 12. Juli 2026 in der Münchner Allianz Arena. Es sind die einzigen Konzerte der Boyband, die in Deutschland stattfinden werden. Es sind keine Tickets mehr verfügbar.