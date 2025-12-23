Von Mosi bis Mephisto: Thomas Schmauser räumt alle Preise ab

Der Schauspieler steht derzeit in einer Bühnenfassung des Romans von Klaus Mann auf der Bühne, hat aber auch im nächsten Jahr Großes an den Kammerspielen vor

Das Jahr 2025 lief nicht schlecht für Thomas Schmauser. In Jette Steckels Adaption von Klaus Manns Roman „Mephisto“ spielt er Hendrik Höfgen, der unter dem Nazi-Regime Intendant am Berliner Staatstheater wird und auf den realen Schauspieler Gustav Gründgens basiert. Für seine Darstellung wurde Schmauser bei der Kritikerumfrage des Magazins „Theater heute“ zum „Schauspieler des Jahres“ gewählt. Im November gewann er zudem den deutschen Theaterpreis „Der Faust“. Und Anfang Dezember wurde bekannt gegeben, dass Schmauser, ebenfalls für „Mephisto“, den Gertrud-Eysoldt-Ring erhält.

AZ: Herr Schmauser, Sie wurden in diesem Jahr mit drei der wichtigsten deutschen Theaterpreise ausgezeichnet. Wie soll man Sie in Zukunft ansprechen? Mit „Sir“?

THOMAS SCHMAUSER: Sie können mich gerne den „Dude“ nennen.

Wie im „Big Lebowski“.

Genau.

Waren Sie ob des Preisregens überrascht oder dachten Sie sich: „Klar, wurde Zeit!“?

Nein, das ist eher so, wie wenn man durch einen Wald spaziert und sich denkt: Die Sonne scheint durch die Blätter, da hinten pfeift der Wind - heute ist aber ein besonders schöner Tag.

Wie erfuhren Sie, dass Sie den Gertrud-Eysoldt-Ring bekommen?

Es war wahnsinnig. Ich war an diesem Tag in den Kammerspielen und verhandelte um eine höhere Gage, vergeblich. Dann ging ich in den Supermarkt und bekam von Melisa Kaya, der künstlerischen Referentin von Barbara Mundel, einen Anruf. Sie fragte mich, ob sie meine Telefonnummer weitergeben könne und kicherte so komisch. Ich sagte ihr, ja klar, was ist denn? Sie meinte, du wirst es gleich wissen und legte auf. Dann stand ich mit meinen Tüten vor dem Supermarkt und Hans-Jürgen Drescher von der Bayerischen Theaterakademie rief mich an. Er teilte mir mit, dass ich den Gertrud-Eysoldt-Ring bekommen werde. Ich dachte, ich drehe durch. Die Faust-Verleihung hatte ich gerade hinter mir, dann dieser Preis - das hat mich sehr gefreut. Wobei das ja eh alles Glück ist.

Thomas Schmauser 2006 als Schriftsteller Franz-Josef Murau in Thomas Bernhards „Auslöschung. Ein Zerfall" im Thalia-Theater in Hamburg. © picture-alliance/dpa/Maurizio Gamberini

Gleichzeitig realistisch und abstrakt malen

Sie kokettieren!

Ich war doch bei den Endproben dabei! Das war hardcore. Wir wussten ja gar nicht, ob das aufgeht. Das Wichtigste ist, dass der Abend noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Mir geht es vor allem um ein gemeinsames Erleben mit dem Publikum; dass etwas im Moment entsteht. Ich weiß ja bis heute nicht, was das für eine Figur ist, die ich da spiele.

Thomas Schmauser in „Mephisto“. © Armin Smailovic

Sie spielen Hendrik Höfgen jedenfalls ohne Werturteil, moralfrei.

Das ist auch genau mein Anspruch! Am meisten habe ich mich über diesen Satz in der Jury-Begründung gefreut: Dass ich gleichzeitig realistisch und abstrakt malen würde. Das ist mein Traum von meiner Arbeit. Ich finde Moralbrillen in der Kunst völlig falsch. Wenn ich so eine Brille aufsetze, würde ich den Leuten absprechen, dass sie selbst denken können.

So gerät man in Gefahr, mit Höfgen zu sympathisieren.

Genau. Nur so kann Selbstverantwortung entstehen. Es wäre doch toll, wenn sich das Publikum fragen würde: Was hat der Faschismus, was haben die Nazis mit mir zu tun?

Auf den Spuren von Gustav Gründgens: Für den berühmten weißgesichtigen Mephisto-Look hat Thomas Schmauser seine eigene Version gefunden. © Armin Smailovic

Im Jury-Statement zum Gertrud-Eysoldt-Ring steht auch: „Schmauser verausgabt sich ganz außerordentlich, bewahrt aber immer einen hellen Rest von Kontrolle.“

Das sind solche Zuschreibungen. Ein Kollege hat mal gesagt: „Ich nehme das nicht persönlich.“ Ich freue mich ja auch, besonders, weil ich unsere Inszenierung politisch wichtig finde. Gerade hat sich eine rechtsradikale Jugendabteilung der AfD neuformiert. Im Radio habe ich eine Sendung gehört, in der es darum ging, dass junge Leute es hip finden, rechts zu sein. Bei der Faust-Verleihung hat die Kulturministerin in ihrer Rede gesagt, dass sich das Theater wieder mehr auf sich selbst konzentrieren müsste, und ich denke mir: No fucking way! Wir müssen über die Wirklichkeit reden, über unsere Gesellschaft, wir müssen voll ran an die Leute! Wir müssen schreiendes Theater machen!

„Kunst und so Zeugs kannte ich nicht“

Dabei begann Ihre berufliche Existenz recht bürgerlich-sicher: bei der Sparkasse.

Genau. Das war safe, aber auch der Albtraum: zu wissen, wenn ich fünfzig bin, verdiene ich ungefähr so und so viel und weiß genau, wo mein Schreibtisch und mein Schrank steht.

Wurden Sie von Ihrem Elternhaus in diese Richtung getrieben?

Überhaupt nicht. Ich war auf der Wirtschaftsschule, hatte kein Abitur. Kunst und so Zeugs kannte ich nicht. Die Bank war der Ort, wohin mein Leben mich hinführte. Mein Vater war Maurer, meine Mutter vom Bauernhof. Als mein Papa gehört hat, die geben mir eine von zehn Ausbildungsstellen in der Gegend, dachte er, super, mein Sohn ist der Auserwählte.

Thomas Schmauser. © Kammerspiele

Sie in diesem Beruf kann man sich kaum vorstellen.

Doch, doch. Ich hatte immer so bunte Blazer an, trug Dauerwelle und stand jeden Morgen am Schalter: „Guten Tag, was kann ich für Sie tun?“ Ich habe mich hauptsächlich um die älteren Damen gekümmert, die fanden mich immer so witzig.

Die Schauspieler Teresa Weißbach (Hauptkommissarin Birgit Sacher) und Thomas Schmauser (Hauptkommissar Peter Haller) am Set von „Bamberger Reiter. Ein Frankenkrimi“ in Bischberg bei Bamberg (Oberfranken). © picture alliance/dpa/David Ebener

Das glaubt man wiederum sofort. Dann kam ein Erweckungserlebnis im Theater?

Nein. In der Mittagspause bin ich von der Sparkasse kurz zum BIZ rüber. Da gab es Videokassetten zu verschiedenen Berufen. Malerei hat mich am meisten interessiert, aber dafür hätte ich das Abitur gebraucht. Steinmetz klang auch gut, schien mir aber doch zu anstrengend, dieses ganze Gemauere und Gehacke. Schauspieler klang ganz lustig.

„Ich bin ein Kraftwerk, das funkt und sendet.“

Dann sprachen Sie gleich bei der Otto-Falckenberg-Schule in München vor?

Zuerst assistierte ich am E.T.A.- Hoffmann-Theater in Bamberg, Hans Wollschläger inszenierte „Die letzten Tage der Menschheit“. Ich musste für ihn immer Mandarinen kaufen. In den Pausen saßen wir auf der Probebühne und er hat Klavier gespielt. Einmal sagte er zu mir: „Herr Schmauser, bewerben Sie sich doch auf der Otto-Falckenberg-Schule.“ Ich sprach vor, konnte den Text von einer der Hyänen in den „Letzten Tagen“. Mehr nicht. Die Prüfer, darunter Jörg Hube, meinten, mach doch noch was anderes, den Ruprecht aus „Der zerbrochne Krug“. Das habe ich noch schnell gelernt. Und hatte Glück.

Klingt alles sehr entspannt.

Entspannt war das nicht! Ich bin immer nervös. Jetzt gerade auch. Ich bin ein Kraftwerk, das funkt und sendet. Nur wenn ich schlafe, entspannt sich das und lädt sich wieder auf.

Thomas Schmauser in "Der Sturm / Das Dämmern der Welt" © Armin Smailovic

Sie waren in Hannover, dann am Thalia Theater in Hamburg und sind 2007 an die Kammerspiele unter Baumbauer. Hat es Sie auch nach Bamberg zurückgezogen?

Überhaupt nicht. Nach München schon. Das war die erste größere Stadt, die ich kennengelernt hatte. Ich bin aus Burgebrach mit meiner Jetta hier zur Falckenberg zum Vorsprechen gefahren und dachte: Schauspieler in dieser Stadt - das könnte es sein. Sich nur auf die Sinnlichkeit konzentrieren. Aber vor allem hat mich das Theater beeindruckt.

Hannelore Elsner und Thomas Schmauser in der Gesellschaftsatire „Der große Rudolph“. © picture alliance/dpa/WDR

Die Kammerspiele.

Ja. Die Kammerspiele sind ein Ort, da kannst du einfach sein. Dieser Raum ist extrem empathisch, zärtlich. Er hat für mich fast schon was Pflanzliches.

„Ich bin etwas durch mit dem Russenmythos.“

Die Bühne der Kammerspiele betraten Sie erstmals 1993 als Schauspielstudent, Franz Xaver Kroetz brachte sein Stück „Bauerntheater“ zur Aufführung. Wie war’s?

Super. Jörg Hube spielte einen Autor von Bauerntheaterstücken. Ich war sein Sohn, Jens Harzer mein großer Bruder, Doris Schade meine Oma, Michael Tregor der Nachbar, Sibylle Canonica die Nachbarin. Ich habe immer meinen Teddy ins Publikum gegeben. Wenn er nicht zurückkam, rief Jörg Hube: „Gebens dem Jungen doch seinen Teddybären zurück!“

Der Schauspieler Thomas Schmauser bekam 2019 den AZ-Stern des Jahres für seinen "King Lear" in den Kammerspielen. © Daniel von Loeper und Bernd Wackerbauer

Und ein Kreis schließt sich: Doris Schade war 1986 die erste Trägerin des Gertrud-Eysoldt-Rings.

Ernsthaft? Das ist ja toll!

Wie sieht Ihre nächste Zukunft aus? Jette Steckel adaptiert im März an den Kammerspielen Bulgakows Roman „Meister und Margarita“. Sind Sie der Meister?

Vermutlich. Ich habe das Buch gelesen und weiß noch nicht genau, wie das im Theater funktionieren soll. Ich bin etwas durch mit dem Russenmythos. Das Genie, das nah am Wahnsinn ist - damit spielt der Roman, das neigt aber auch zum intellektuellen Kitsch.

Sie werden schon was finden.

Deswegen! Jette Steckel ist eine tolle Partnerin zum Arbeiten.

Klingt alles sehr sympathisch, Dude. Vielleicht wird ja mit diesen Preisen nicht nur der Schauspieler, sondern auch der Mensch Thomas Schmauser ausgezeichnet.

Naja, man kriegt ja immer nur einen kleinen Ausschnitt von jemandem zu spüren. Ich würde mir nicht zutrauen zu sagen, ob jemand ein guter oder schlechter Mensch ist. Ich wäre da vorsichtig.

