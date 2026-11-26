Die australische Kompanie "Gravity & Other Myths“ zeigt auf dem Tollwood ihre beeindruckende Show "Ten Thousand Hours“.

Zehntausend Stunden, heißt es, braucht der Mensch, um es in einer Disziplin zur Perfektion zu bringen. Zum Vergleich: Ein ganzes Jahr hat 8760 Stunden, ein Schaltjahr 8784. Zusammengerechnet muss einer also mehr als ein Jahr ununterbrochen üben, um etwas wirklich zu beherrschen. Die australische Zirkus-Kompanie "Gravity & Other Myths" nennt ihr Programm bezugnehmend auf diese Studien selbstbewusst "Ten Thousand Hours", will heißen: Hier sind Profis am Werk. Jetzt hatte das Programm beim Winter Tollwood Premiere.

Bevor es losgeht, wärmt das Ensemble sich auf offener Bühne auf. Diese Gruppe braucht keine pompösen Kostüme und kein Bühnenbild: Ihr genügt der nackte Raum. Als einzige Dekoration dient eine Lichtanlage im Hintergrund, auf der die Zahl 10.000 aufscheint, um die sich hier alles dreht. Später wird hier mal ein Countdown an möglichen Versuchen eingeblendet, mal ein Punktestand, wenn sie sich Battles mit sich selbst liefern. Nachdem die drei Artistinnen und sechs Artisten sich aufgewärmt haben, geht es los. Sie alle tragen kurze Trainingshosen und Shirts, hier geht es wirklich ums Können, nicht um Glitzereffekte.

Die Schwerkraft ist bloß ein Mythos

Zu spannungstreibenden und erwartungsvollen Beats beginnen die neun also sich zu dehnen, auf der Stelle zu dribbeln, ihre Muskeln warm zu machen für das, was kommt. Zunächst gehen sie dann über die Bühne, begegnen einander scheinbar zufällig, heben und werfen sich, bevor sie ihren Gang fortsetzen, als wäre nichts gewesen. Scheinbar aus dem Nichts stehen sie einander auf den Schultern, ihre Körper wirken tatsächlich federleicht, beinahe schwerelos.

Die australische Zirkus-Kompanie „Gravity & Other Myths“ © Darcy Grant

Und ja, sie wollen die Schwerkraft als Mythos entlarven, wie schon der Gruppenname verrät. In ihrer Choreographie des Zufalls wird das Schwere leicht, sie springen immer höher von Schulter zu Schulter, bis drei aufeinander stehen. Dann machen sie Handstand aufeinander und nebeneinander, schwingen einander wie ein Seil, über das andere springen, oder wie einen Ball zum Schwungholen, um sich einem anderen in die Arme zu werfen.

Sie fordern sich wie in einer Trainingsstunde gegenseitig heraus, fiebern mit und freuen sich füreinander. Was sie da machen, ist so etwas wie Bodenturnen ohne Boden, in der Luft und aufeinander. Ihre Show ist so perfekt wie rasant und spielerisch, dieses Ensemble hat Spaß an der Sache und aneinander.

Menschliche Flugshow: Ten Thousand Hours beim Tollwood Festival. © Jens Niering

Sie präsentieren ihr Können mit Humor und Charme, es ist ein großes Miteinander, in dem jeder und jede glänzen darf. Eine Frau aus dem Publikum darf Aufgaben oder Menschenpyramiden zeichnen, die sie nachturnen. Sie springen Salti auf den Schultern eines der anderen, machen beeindruckende Handstand-Gruppen-Choreographien und schleudern sich durch die Luft. Nie sieht etwas angestrengt aus. Hier entwickelt sich eins aus dem anderen, die Einzelnen werden zu einem einzigen gut funktionierenden Organismus. Dass dieses Ensemble seine zehntausend Stunden geübt hat, kann man nach dieser Show nur staunend glauben.