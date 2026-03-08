Teuflisch gut: „Meister und Margarita“ an den Kammerspielen

Sympathie für den Teufel: Jette Steckel inszeniert Michail Bulgakows Roman als furioses Spektakel über Macht und Ohnmacht inklusive Hypnose und Besenflug

Die Regisseurin Jette Steckel wurde 1982 in Berlin als Tochter der Bühnenbildnerin Susanne Raschig und des Regisseurs und Intendanten Frank-Patrick Steckel geboren. Sie studierte Schauspieltheaterregie an der Theaterakademie Hamburg und als Gasthörerin an der Russischen Theaterakademie GITIS in Moskau.

Woland ist als Tourist nach Moskau gekommen - und ist der Teufel. Wiebke Puls spielt diese mephistotelische Figur.

Auf der Bühne steht ein Teufel im Nadelstreifenanzug. Regisseurin Jette Steckel, deren letzte beide Arbeiten am Haus - „Die Vaterlosen“ von Anton Tschechow und „Mephisto“ nach Klaus Mann - zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurden, hat nun „Meister und Margarita“ nach Michail Bulgakow inszeniert, diesen Roman, in dem kein geringerer als der Teufel sein Unwesen in Moskau treibt.

Wiebke Puls ist dieser Woland, diese mephistophelische Macht, die über die Menschen schaltet und sie manchmal auch ausschaltet, die Böses will und Gutes schafft. Zumindest hier auf dieser Bühne: Denn allein, was Puls hier abliefert, ist ein Besuch dieses Abends wert. Wie sie schaut mit ihren silbernen Zähnen. Wie sie „Sympathy for the Devil“ performt, diesen Rolling-Stones-Song, der wirkt, als wäre er genau für diesen Auftritt geschrieben worden mit all seinen Referenzen auf Jesus und Pilatus, auf Russland und den Rest der Welt. Wie sie später einen Zuschauer hypnotisiert, immer ein bisschen Mick Jagger, ein bisschen Al Pacino, und doch eine komplett neue Figur erschafft.

Thomas Schmauser in der Rolle des Meisters, der auch Bulgakow selber ist. © Armin Smailovic

Ein Trip durch Moskau, in dem der Teufel waltet

Bulgakow begann 1928 mit der Arbeit an seinem Roman, die letzten Kapitel diktierte er 1940 seiner Frau kurz vor seinem Tod im Krankenbett. Erst 1966 erschien posthum eine stark zensierte Fassung, die komplette folgte 1973 und wurde in Russland auch aufgrund der niedrigen Auflage zum literarischen Objekt der Begierde.

Der Roman ist ein Trip durch ein Moskau, in dem es nicht mit rechten Dingen zugeht, in dem jener Woland mit seinen Gehilfen Unruhe stiftet. Das Buch ist die Reaktion eines Satirikers auf das stalinistische Unterdrückungssystem. Es geschehen merkwürdige Dinge in der Stadt: Menschen verschwinden, der Vorsitzende einer Literaturvereinigung wird von einer Straßenbahn überfahren und Margarita verwandelt sich in eine Hexe, während der Meister, ihr Geliebter und Autor eines Romans über Pontius Pilatus, in der Psychiatrie landet. Das alles ist viel und wild und auch wirr. Aber es ist auch extrem witzig in seiner Durchgeknalltheit. Und diese surreale Welt rund um den Moskauer Patriarchenteich kann einem auch den einen oder anderen Schauer über den Rücken jagen.

Aus diesem über 500 Seiten starken Mammutwerk einen Theaterabend zu machen, ist eine Herausforderung. Doch Jette Steckel hat keine Angst davor und ein großartiges Ensemble an ihrer Seite. Wo Wiebke Puls diesmal den teuflischen Part übernimmt, spielt Thomas Schmauser, der zuletzt als „Mephisto“ mehrfach ausgezeichnet wurde, sowohl den Meister im Roman, als auch den Autor Bulgakow selbst. Mal ist er fahrig, dem Wahnsinn nahe, dann wieder ganz klar und präzise in seiner Gesellschaftskritik.

In den Momenten, wo er zum Publikum spricht, von den Verboten, von Hausdurchsuchungen und Beschimpfungen berichtet, die auf ihn einprasseln („Ein literarischer Müllmann“), liegt in jeder Faser seines Körpers der Schmerz und die Not eines mundtot gemachten Künstlers.

Wenn der Roman ein wilder Ritt durch Moskau ist, dann ist die Inszenierung von Jette Steckel einer durch Mittel und Möglichkeiten des Theaters. Sie beginnt mit einer Theaterprobe von jenem „Pontius Pilatus“-Stoff, an dem der Meister im Roman schreibt. Diese wird aus dem Zuschauerraum vom Intendanten unterbrochen, die Produktion gecancelt: zu wenig erzählerisches Talent, zu viel „pazifistische Leier“ und politische Inhalte. Der Autor/Meister wittert politische Unterdrückung und hält ein Plädoyer für die Kunstfreiheit.

Schmauser und Martin Weigel, der den Intendanten verkörpert, liefern sich ein hitziges Wortgefecht. Nun mischt sich Woland ein, begleitet von ihren Gefährten Fagott und einem schwarzen Kater, gespielt von Christian Löber und Elias Krischke.

Elias Krischke als schwarzer Kater, der den Teufel begleitet. © Armin Smailovic



Aus der Realität des Theaters samt kaffeebringendem Regieassistent entführen sie Figuren wie Publikum in eine Welt, in der alles möglich ist und nichts mit rechten Dingen zugeht. Bühnenbildner Florian Lösche hat dafür einen flirrenden Raum aus Kettenvorhängen kreiert, die sich mal zum klaustrophobischen Sanatoriumszimmer formieren, mal zum Moskauer Straßengewirr.

Da wird der Intendant in einer Video-Live-Übertragung auf der Maximilianstraße von einer heranfahrenden Straßenbahn geköpft, während der Kater in dieselbe einsteigt. Da regnet es Geld in Form von „666-Fugazi“-Scheinen vom Bühnenhimmel in dieser Welt der Verführbarkeiten und Korruptionen. Da verwandelt sich Linda Pöppel als Margarita im gegenüberliegenden Hotel Vierjahreszeiten in eine nackte unsichtbare Hexe, um mit dem Besenstil zurück ins Theater zu fliegen. Da tanzen drei Materialkoffer über die Bühne und schließlich schwebt ein von Woland hypnotisierter Zuschauer wie ein Brett über zwei Arbeitsböcken.

„Feigheit ist das größte Laster“, denkt nicht nur Pilatus

Parallel verzweifelt der Meister zunehmend am Irrsinn dieser Welt. Im Sanatorium wird er vom wunderbaren Arzt-Schwester-Duo Erwin Aljukic und Edmund Telgenkämper versorgt, die zuvor schon Pilatus und Jesus verkörpert haben. Am Ende liegt der Meister wie Bulgakow selbst krank danieder und diktiert Margarita sein Buch.

Das alles steckt in diesem Stoff, und noch viel mehr. Natürlich kann auch ein vierstündiger Theaterabend nicht alle Aspekte eines solchen Romans aufgreifen, natürlich muss die Regie Entscheidungen treffen. Manch ein Moment, manch eine Szene fehlt einem dennoch. Die Potius-Pilatus-Erzählung dagegen nimmt bei Jette Steckel unproportional viel Raum ein und zieht sich in die Länge.

Es ist wohl einfach unmöglich, einen solchen Roman in seiner Gänze auf die Bühne bringen. Und wahrscheinlich wollte das auch niemand sehen. Doch Jette Steckel kommt seinem Wahnsinn, seiner Rauschhaftigkeit und seiner Temperatur so nahe, wie es vielleicht nur geht.

Wie aus dem Hollywoodfilm Film „Wicked“: Linda Pöppel als Margarita, die sich in eine Hexe verwandelt. © Armin Smailovic

Dieser Abend ist voll von zauberhaften Momenten, die die Macht der Kunst und der Fantasie aufs Schönste und Verrückteste feiern. Und vielleicht ist, an diesem Gedanken bleibt Edmund Telgenkämper gegen Ende als ins Grübeln gekommener Pilatus hängen, ja tatsächlich Feigheit „das größte Laster“, gerade wenn es um aufkommende Gleichschaltung geht. Das Zeitalter der Zensur ist nicht überwunden. Jette Steckel widmet diesen Abend allen „artists in isolation“.

Münchner Kammerspiele, Maximilinastraße 26 -28, wieder am Donnerstag, 12. März, 19 Uhr und am Sonntag, 22. März, 19.30 Uhr sowie 4.,9.,13., und 18. April und im Mai und Juni, Karten: www.muenchner-kammerspiele.de