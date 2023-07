Stückl bleibt dem Münchner Volkstheater treu

Christian Stückl bleibt Intendant des Münchner Volkstheaters. Der Aufsichtsrat habe den Vertrag einstimmig bis 2030 verlängert, teilte das Theater am Dienstag mit. Die Vorsitzende des Gremiums, Katrin Habenschaden, lobte den 61-Jährigen für seine experimentierfreudigen Inszenierungen, die aber nicht abgehoben seien. "Das Volkstheater wird seinem Namen gerecht", sagte die Grünen-Politikerin, die auch Zweite Bürgermeisterin ist. Gewürdigt wurde auch Stückls Einsatz für junges Publikum und den Theaternachwuchs, etwa mit dem Festival "Radikal jung".

München

Stückl verwies auf das neue Theatergebäude, in dem das städtische Haus seit 2021 residiert und dessen Bau er engagiert begleitet hatte. "Ich freue mich sehr, es über die Startphase hinaus künstlerisch verantworten zu dürfen", sagte der Theatermacher, der seit 2002 Intendant ist. Sein Name ist überdies eng mit den Passionsspielen Oberammergau verbunden. Seit 1987 ist er dort Spielleiter, 2022 bei seiner vierten Passion. Ob er bei den Passionsspielen 2030 erneut in dieser Position antreten wird, ist indes noch offen.