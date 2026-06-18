2,3 Millionen auf der Kippe: Streit um die Finanzierung des Deutschen Theaters in München

Gutachter fordern die Streichung des Zuschusses für die städtische Bühne in der Schwanthalerstraße, zwei Stadträte verteidigen mit guten Argumenten die ohnehin nur geringe Förderung

Am Mittwoch wurde das „Konzept zur Stärkung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Landeshauptstadt München“ vorgestellt. Erarbeitet haben es die Gutachter von PD – Berater der öffentlichen Hand. Sie empfehlen mittelfristig den städtischen Zuschuss für das Deutsche Theater zu streichen.

Das Haus setze hauptsächlich kommerzielle Musical-Produktionen um, so die Berater. Es habe ein ähnliches Portfolio wie diverse private Häuser in Deutschland, die mindestens kostendeckend operieren oder Gewinne erwirtschaften.

Der städtische Betriebszuschuss für das Deutsche Theater beträgt derzeit 2,3 Millionen. Im Vergleich zu den rund 40 Millionen für die Kammerspiele, einem vergleichbaren Betrag für die Stadtbibliothek, 30 Millionen für die Philharmoniker und knapp 20 Millionen für das Volkstheater ist das ein vergleichsweise geringer Betrag.

Kultur, die das Leben feiert

Diese Ungleichbehandlung wird üblicherweise mit dem Bildungsauftrag begründet, der beim Deutschen Theater als reiner Unterhaltungsbühne eher schwach ausgeprägt ist, zumal es seinen Spielbetrieb überwiegend mit tourenden Musical-Produktionen kommerzieller Veranstalter bestreitet. Außerdem war diese im städtischen Besitz befindliche Immobilie bis 1977 an private Betreiber verpachtet, die lange kostendeckend arbeiten konnten, ehe die Stadt auch den Betrieb übernahm.

Roland Hefters Facebook-Posting © Screenshot

Tatsächlich ist das Haus als kommunales Musicaltheater in Deutschland singulär. Was aber nicht bedeutet, dass man deswegen darauf verzichten sollte. Aber die Mango-Koalition sieht das Haus trotz eher kritisch: „Um seine potenzielle Eigenwirtschaftlichkeit zu gewährleisten, prüfen wir verschiedene Varianten des Weiterbetriebs, dazu gehört auch die Prüfung einer möglichen Privatisierung“, heißt es in der Koalitionsvereinbarung.

Der Liedermacher und SPD-Stadtrat Roland Hefter.

Der Liedermacher Roland Hefter, für die SPD im Stadtrat, hat auf Facebook gereizt auf den Vorschlag reagiert, den Zuschuss zu streichen. „München muss sparen“, schreibt er. Natürlich müsse die Kultur ihren Beitrag leisten. Aber dafür brauche es eine Solidarität zwischen allen Kulturbereichen - „von der Hochkultur bis zur Kultur, die das Leben feiert“. Die städtischen Bühnen und Häuser der Hochkultur - also die Kammerspiele und das Münchner Volkstheater - müssten sich allerdings nie die Frage nach der Kostendeckung stellen lassen. Hier werde seit Jahren das Defizit ohne längere Diskussion ausgeglichen.

„Für Kultur, für Vielfalt“

Hefter, das betont er auf Nachfrage am Telefon, möchte mit seinem Posting keineswegs die Förderung der anderen Theater in Frage stellen. Er habe eben mit großer Begeisterung in den Kammerspielen „Wokey, Wokey“ gesehen. Aber er mag den niederschwelligen Ansatz des Deutschen Theaters und ihn stört die Ungleichbehandlung gegenüber anderen Institutionen.

Evelyne Menges sitzt für die CSU im Aufsichtsrat des Deutschen Theaters.

Evelyne Menges, für die CSU im Aufsichtsrat des Deutschen Theaters, hat das Posting mit den Worten „Lieber Roland, ich stimme dir da voll zu und wir dürfen das nicht zulassen“ kommentiert. Die Stadträtin verweist darauf, dass der Zuschuss vor allem die Einnahmeausfälle der Ballsaison kompensiere. Der Fasching im Deutschen Theater sei aber Teil der Münchner Kultur und des Flairs dieser Stadt. Außerdem ermögliche der Zuschuss das ganze Jahr über erschwingliche Eintrittspreise. Der seit 2022 amtierende Geschäftsführer Thomas Linsmayer arbeite erfolgreich und habe den Silbersaal mit Kleinkunst und Kabarett neu belebt.

Das Haus in der Schwanthaler Straße verkörpere das Münchner Lebensgefühl, so Menges. Da ist sie in einer Koalition mit Hefter: „Das Deutsche Theater ist München seit 1896“, schreibt er auf Facebook. Es sei so wichtig wie das Volkstheater und die Kammerspiele. „Ich erwarte einen Aufschrei“, so der SPD-Stadtrat. „Für München. Für uns. Für Kultur. Für Vielfalt.“