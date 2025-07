Der Tenor in der Titelpartie von Wagners romantischer Oper bei den Opernfestspielen im Nationaltheater

Fair ist es nicht, in einer Opernkritik einen einzelnen Mitwirkenden in den Mittelpunkt zu stellen. In der Kunst geht es aber halt nicht immer fair zu, und es wäre auf der anderen Seite auch offensichtlich falsch, eine absolut singuläre Leistung zu relativieren, wie sie Piotr Beczala in der diesjährigen Festspiel-Aufführung des „Lohengrin“ von Richard Wagner im Nationaltheater gelingt.

Beczala, der als Mozart-Sänger begann und dann über das lyrische Fach in eine der schwierigsten Tenorrollen überhaupt hineinfand, wächst mittlerweile über sich selbst hinaus.

Allein von der stimmlichen Statur her sucht er Seinesgleichen. Sein von Natur aus schönes Organ bildet an der Oberfläche einen Glanz aus, in dem man sich schier spiegeln kann, nicht nur in den nach wie vor mühelos erreichten Spitzentönen, sondern auch in der Mitte und markanten Tiefe. Anders als manche Kollegen schont sich Beczala nie, sondern reißt schon bei seinem ersten Auftritt mit unbezwingbarer Autorität die ganze, mit einem prachtvollen Staatsopernchor besetzte Bühne an sich.

Piotr Beczala als Lohengrin. © Geoffroy Schied

Noch beeindruckender ist zu beobachten, wie er seinen überbordenden Kräftehaushalt so klug organisiert, dass er noch bei seinem Abschied die volle Macht eines, nun gebrochenen, Helden ertönen lassen kann. Und wie er die leisen Passagen singt, ohne nur einen Abstrich an Farbe, Spannung und Geschmeidigkeit zu machen, ist nicht anders als sensationell zu nennen.

Dazu kommt nicht zuletzt eine Strenge der Diktion, der Phrasierung, der Textgestaltung, die jeden gesungenen Satz zu einem Juwel macht. Beczala ist nicht nur eindeutig die derzeitige Normbesetzung für diese gefürchtete Partie, die auch andere Sänger kompetent ausfüllen, sondern hat sich mittlerweile - und das mit Ende 50! - zu einer Art Idealtypus des Jugendlichen Heldentenors entwickelt.

Umgeben von einem starken Ensemble

Wenn es in der Oper Sternstunden gibt - das war eine. Wie gesagt, das übrige hochkarätige Ensemble hätte eigentlich mehr als eine bloß würdigende Nennung verdient gehabt. Rachel Willis-Sørensen ist eine mittlerweile dramatisch gereifte Elsa, René Pape gibt einen zwischen Balsam und Klarheit vermittelnden König Heinrich, Anja Kampe und Wolfgang Koch überzeugen als intrigierendes Paar Ortrud und Telramund mehr mit gepflegtem Belcanto als mit Dämonie, Kostas Smoriginas als Heerrufer setzt starke Akzente.

Piotr Beczala als Lohengrin mit Rachael Willis-Sørensen als Elsa. © Geoffroy Schied

Am Pult steht, wie letztes Jahr, Sebastian Weigle, der seinem Ruf gerecht wird, bei aller Verlässlichkeit zur Spontaneität fähig zu sein. Zu Beginn des dritten Aktes bekommen er und das Bayerische Staatsorchester einen hoch verdienten und inspirierenden Sonderapplaus, das darauf folgende Vorspiel explodiert denn auch mit spritzigen Streichern und anspringenden Bläsern. Weigle erkennt aber auch, welche Koryphäe da auf der Bühne in der Titelrolle wirkt, stützt Piotr Beczala im Piano und gibt ihm Zeit und Raum, seinen Wundergesang auf einsame Höhen zu heben. Diese Aufführung wird, so kann man die danach nicht enden wollenden Ovationen deuten, noch lange in Erinnerung bleiben.

Beczala singt heuer auch in Bayreuth den Lohengrin. BR Klassik überträgt die erste Vorstellung am 1. August zeitversetzt ab 20.03 Uhr