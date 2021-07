Staatstheater sucht Autoren für Kurzvideo-Plattform

Das Augsburger Staatstheater sucht Kreative für Kurzfilme auf dem Video-Netzwerk Tiktok.

Augsburg

Wie das Theater am Montag mitteilte, sollen die Autorinnen und Autoren "Ein-Minuten-Dramen" liefern. Gesucht würden Texte, die in höchstens 60 Sekunden von einer oder zwei Personen gelesen werden können. "Ebenso können Zusammenfassungen von Klassikern der Theaterliteratur als Drama-to-go geschrieben werden", hieß es. Die Kreativen sollen für die Beiträge ein Honorar erhalten.

Das Theater will in der nächsten Zeit Projekte mit künstlerischen und vermittelnden Inhalten auf der Video-Plattform Tiktok umsetzen. Die schwäbische Bühne experimentiert seit einiger Zeit mit verschiedenen Videoangeboten. Die Augsburger haben auch Stücke für VR-Brillen (Virtual Reality) im Angebot. Das Staatstheater will im Digitalen zu einem bundesweit führenden Theaterhaus werden.

Tiktok gehört zum chinesischen Konzern Bytedance und betreibt eine Plattform für kurze Videoclips. Das Angebot hat zuletzt stark an Popularität gewonnen.

