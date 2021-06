Staatsoper hofft auf mehr Zuschauer bei Opernfestspielen

Nikolaus Bachler, Intendant der Bayerischen Staatsoper, hofft für die Münchner Opernfestspiele auf eine Erhöhung der bislang erlaubten Zuschauerzahlen. Wegen der coronabedingten Abstandsregeln dürfen derzeit 700 Besucher in das Nationaltheater, das eigentlich rund 2000 Plätze hat. "Ich gehe sehr davon aus, dass wir noch höher gehen dürfen", sagte Bachler am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in München. "Ich denke schon, dass wir die Festspiele mit einem mindestens halbvollen Haus spielen dürfen, das sind an die 1000 Besucher."

22. Juni 2021 - 14:50 Uhr | dpa

Techniker arbeiten auf der Bühne in der Bayerischen Staatsoper. © Sven Hoppe/dpa