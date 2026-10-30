Großer Gesang, schwache Regie: Münchner "Siegfried" hinterlässt geteilten Eindruck

Benjamin Bruhns gibt dem Münchner "Siegfried" eine starke Stimme, Vladimir Jurowski holt satte Farben aus dem Orchester—vielleicht wächst daraus ein Sänger-"Ring", wie München ihn lange nicht hatte. Die Inszenierung von Tobias Kratzer bleibt diesmal blass.

Erst mal die gute Nachricht: Es gibt wieder einen Siegfried, bei dem es Spaß macht, ihm zuzuhören. Benjamin Bruhns hat eine lyrisch grundierte, metallisch-helle Stimme, die seinem erklärten Vorbild Wolfgang Windgassen durchaus ähnelt. Er gestaltet intelligent, versteht die Schmiedelieder als lockere Arbeitsbegleitung und hat daher vier Stunden später für das Duett noch Kraftreserven übrig.

Das ist bemerkenswert. Und der Sänger hat seine Karriere so geschickt aufgebaut, dass die Zuhörer und er selbst noch längere Zeit das Vergnügen seines Gesangs genießen dürften. Bei Nicholas Brownlee sind Zweifel angebracht. Er verbraucht als Wanderer bereits die Substanz seines an sich schönen, bassigen Heldenbariton-Materials. Der Amerikaner differenziert wenig und singt mittlerweile auch etwas wattig. Im dritten Akt, bei sängerunfreundlich offener Bühne, drückt ihn dann Vladimir Jurowskis Schostakowitsch-Fortissimo mit röhrender Basstuba in den Hintergrund. Auch gegenüber Wiebke Lehmkuhls vergleichsweise zartem Alt ist das eher unfreundlich.

Simone Schneiders dunkler Sopran ist weder für Brünnhildes "Heil dir, Sonne" noch für lyrische Momente wie "Ewig war ich" sonderlich geeignet. Matthias Klink tupft Mimes leise Stellen im ersten Akt nur an. Sein Tenor ähnelt dem von Bruhns, weshalb es scheint, als wäre er im heldischen Bereich besser aufgehoben als im Charakterfach.

Starker Alberich, starkes Orchester

Georg Nigl holt aus Alberichs Kurz-Auftritt nicht nur alles heraus, sondern auch noch mehr. Dass der Waldvogel vom sehr kräftigen Tölzer Knaben Leo Eisenreich gesungen wird, ist zwar originell, trägt aber zur musikalischen und dramaturgischen Wahrheitsfindung nicht viel bei.

Fafner (Timo Riihonen) in seiner Höhle in einem Video am Beginn des zweiten Akts. © Braun, Dahl, Bebi

Das Bayerische Staatsorchester spielt auf der Stuhlkante, Vladimir Jurowski holt viele satte Farben heraus. Es ist ein selbstbewusster dritter Weg jenseits kalter Wagner-Ausnüchterungen und einer allzusehr auf reine Sänger-Begleitung ausgerichteten Kapellmeisterei alter Schule. Und im Unterschied zur "Walküre" beschränkte sich der akustische Überdruck nur auf Passagen wie den sehr dichten Beginn des dritten Akts, wo ein wenig Grobheit passt.

Benjamin Bruhns bemalt im dritten Akt einen Spiegel im Königsssaal mit Motiven der Kinderzeichnung des Künstlers Andi Fischer, die beim Einlass zu sehen ist. © Monika Rittershaus

Die schlechte Nachricht betrifft die Inszenierung. Wo ist der Kratzer-"Ring" geblieben? Der erste Akt erzählt auf den Spuren von Jossi Wielers legendärer Stuttgarter Inszenierung von 1999 von den Nöten eines alleinerziehenden Vaters mit seinem pubertierenden Sohn in einer Sozialwohnung. Nur bringt der Regisseur sich und das Publikum um den Spaß, einen erwachsenen Mann ein ungezogenes Kind spielen zu lassen, das den Hamster in der Mikrowelle brät. Das alles darf Felix Fröbel übernehmen, während Bruhns am Rand der Bühne aus dem Klavierauszug singt.

Matthias Klink als Mime mit dem Siegfried-Double Felix Fröbel © Monika Rittershaus/Bayerische Staatsoper/dpa

Dieser Double-Realismus bringt nichts. Ein witziges Video über Fafners Reichtum lässt kurz hoffen. Dann folgt ein weiteres Déjà-vu mit allerlei Pennern und Kleinkriminellen in einer vermüllten Straße. Einzelne Lösungen, wie der nur als Schatten sichtbare Riesenwurm im Treppenhaus, sind durchaus überzeugend, aber das meiste hat man schon öfter gesehen.

Vielleicht wird es ein Sänger-"Ring"?

Im dritten Akt zeigt Kratzer Wotans Armee beim Krafttraining, ehe dann der Königssaal des Nationaltheaters als Walkürenfelsen wiederkehrt. Die Psychologie zwischen Siegfried und Brünnhilde interessierte den Regisseur weniger. Nach einer halben Stunde Stehtheater darf das Paar dann Motive aus dem Einlassbild des Künstlers Andi Fischer auf die Spiegel malen.

Auf dem Weg durch das stark angeschlagene Nationaltheater betrachtet Siegfried im Hausgötter-Foyer die heruntergefallene Wagner-Büste. © Braun, Dahl, Bebi

Vom Götter-Konzept aus dem "Rheingold" und der mythischen Wiederverzauberung der Welt sind ein paar Plakate übrig geblieben (Ausstattung: Rainer Sellmaier). Am Ende des zweiten und dritten Akts gibt es so originelle wie letztendlich aufgesetzt wirkende Schluss-Gags. Die letzten Sekunden lassen immerhin hoffen, dass uns wenigstens der Königssaal in der "Götterdämmerung" im Juli erspart bleibt. Und wenn die Münchner Neuinszenierung der Tetralogie auch kein Kratzer-"Ring" wird, rundet sich womöglich ein Sänger-"Ring", wie es ihn schon länger nicht mehr gegeben hat.

Und das wäre ja auch was.

Weitere Vorstellungen am 1., 4., 7. und 10. November im Nationaltheater, Restkarten online und unter Telefon 2185 1920