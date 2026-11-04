Eingeschneit in den Bergen: Fitzeks Roman Die Einladung ist ein Psychospiel. 2027 feiert diese Geschichte nun als Theaterstück seine Weltpremiere am Deutschen Theater.

04. November 2026 - 10:57 Uhr

Eine einsame Berghütte verwandelt sich im Psychothriller Die Einladung von Sebastian Fitzek zu einer Falle und ist 2027 als Theaterinszenierung im Deutschen Theater zu sehen.

Sebastian Fitzek ist einer der erfolgreichsten deutschen Autoren der Gegenwart. In 20 Jahren und mit über 20 Millionen verkauften Büchern hat er es mehrmals auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Die Einladung wurde 2023 sogar zum Spiegel-Jahresbestseller. Im Mai 2027 springt der Psychothriller aus den Buchseiten und kommt als ans Deutsche Theater München.

Eingeschneit, abgeschnitten, ausgeliefert

In der Geschichte bekommt Marla Lindberg eine harmlose zum Klassentreffen. Das Ziel: ein abgeschiedenes Berghotel in den Alpen. Und schnell wird klar: Diese Einladung hätte sie besser nie angenommen. Das Klassentreffen entwickelt sich nämlich schnell zum mörderischen Psychospiel. In einer Gruppe aus alten Klassenkameraden, in der jeder etwas verbirgt, weiß sie nicht, wem sie trauen kann.

Ein altes Geheimnis

Erschwerend hinzu kommt, dass Marla unter Gesichtsblindheit leidet. Sie kann Menschen nur an ihrer Stimme und Bewegungsmustern erkennen, aber nicht an ihrem Äußeren. Schutzlos ausgeliefert und eingeschlossen im Schneesturm – ohne Internet, ohne Fluchtmöglichkeiten – befinden sich nicht nur Freunde in der Hütte. Jemand hat sie gezielt hierhergelockt, um ein altes Geheimnis ans Licht zu bringen.

Nervenkitzel mit Soundtrack

Spannung und Gänsehaut werden durch einen eigens komponierten Soundtrack nachhaltig verstärkt. In Kombination mit überraschenden Wendungen und Effekten sowie einem starken Cast in einem aufwändigen Bühnenbild entsteht ein . Vom 11. – 24. Mai 2027 haben die Münchnerinnen und Münchner die Chance, .