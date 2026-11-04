Thriller-Bestseller als packendes Theatererlebnis
Sebastian Fitzek ist einer der erfolgreichsten deutschen Autoren der Gegenwart. In 20 Jahren und mit über 20 Millionen verkauften Büchern hat er es mehrmals auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Die Einladung wurde 2023 sogar zum Spiegel-Jahresbestseller. Im Mai 2027 springt der Psychothriller aus den Buchseiten und kommt als aufwendig inszenierte Theaterproduktion ans Deutsche Theater München.
Eingeschneit, abgeschnitten, ausgeliefert
In der Geschichte bekommt Marla Lindberg eine harmlose Einladung zum Klassentreffen. Das Ziel: ein abgeschiedenes Berghotel in den Alpen. Und schnell wird klar: Diese Einladung hätte sie besser nie angenommen. Das Klassentreffen entwickelt sich nämlich schnell zum mörderischen Psychospiel. In einer Gruppe aus alten Klassenkameraden, in der jeder etwas verbirgt, weiß sie nicht, wem sie trauen kann.
Ein altes Geheimnis
Erschwerend hinzu kommt, dass Marla unter Gesichtsblindheit leidet. Sie kann Menschen nur an ihrer Stimme und Bewegungsmustern erkennen, aber nicht an ihrem Äußeren. Schutzlos ausgeliefert und eingeschlossen im Schneesturm – ohne Internet, ohne Fluchtmöglichkeiten – befinden sich nicht nur Freunde in der Hütte. Jemand hat sie gezielt hierhergelockt, um ein altes Geheimnis ans Licht zu bringen.
Nervenkitzel mit Soundtrack
Spannung und Gänsehaut werden durch einen eigens komponierten Soundtrack nachhaltig verstärkt. In Kombination mit überraschenden Wendungen und Effekten sowie einem starken Cast in einem aufwändigen Bühnenbild entsteht ein einzigartiges Live-Erlebnis für Thrillerfans. Vom 11. – 24. Mai 2027 haben die Münchnerinnen und Münchner die Chance, die Einladung ins Deutsche Theater anzunehmen.
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