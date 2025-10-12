Schmoren im eigenen Saft: „Der tollste Tag“ im Gärtnerplatztheater

Wieso die Uraufführung der Oper von Johanna Doderer über den Figaro-Stoff nach dem Theaterstück von Peter Turrini misslungen ist

Es gibt nicht viel Wohlfeileres im Theater, als mit pädagogisch erhobenem Zeigefinger dem Zuschauer zu erklären, eine Komödie sei gar nicht lustig, sondern erzähle in Wahrheit eine ganz, ganz böse Geschichte. Der österreichische Dramatiker Peter Turrini belehrte unsere Eltern und Großeltern 1971 in „Der tollste Tag“ dergestalt über „Figaros Hochzeit“ von Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais und schlug nebenbei auch den Porzellan-Rokoko-Mozart in Scherben.

Aber nichts altert schneller als Provokationen von gestern. Turrinis Fall ist nach einem halben Jahrhundert verjährt, weshalb sich die Komponistin Johanna Doderer und noch mehr der sie beauftragende und inszenierende Intendant Josef E. Köpplinger die Frage gefallen lassen müssen, wieso sie Turrinis angestaubte Sozialkritik heute in Opernform auf die Bühne des Gärtnerplatztheaters bringen.

Vermutlich, weil sie derlei Kritik an Macht und sexueller Gier für zeitlos halten. Das ist immerhin ein Argument. Aber derlei ist doch, im Unterschied zu 1971, in jeder gegenwärtigen Inszenierung von Mozarts „Le nozze di Figaro“ zu sehen. Müsste das nicht frischer und anders gezeigt werden als mit einer Marcellina, die einen Unterrock aus Geldscheinen trägt? Braucht es dafür einen nur knapp bedeckten Grafen, der Susanna lustvoll auspeitschen möchte?

Mit der Regiebrechstange

Ein bisschen Sadomaso zeigt auch Evgeny Titovs Inszenierung von Mozarts „Le nozze di Figaro“ nebenan im Nationaltheater. Hat Köpplinger die womöglich verpasst? Und spielte nicht schon Dietrich Fischer-Dieskau den Grafen vor einem halben Jahrhundert mit Reitpeitsche? Das war allerdings subtil angedeutet, was man von „Der tollste Tag“ leider nicht behaupten kann.

Selbstverständlich brüllt am Ende dieser Oper jemand „Revolution!“, wenn rote Flämmchen über dem Bühnenbild züngeln. Der Vorschein des antifeudalen Aufruhrs von 1789 bei Beaumarchais ist aber bereits Napoleon aufgefallen, als er das Stück auf St. Helena las. Und er war damit womöglich weder der erste noch der letzte.

Johanna Doderer und Peter Turrini. © imago/Future Image

In dieser Aufführung werden also scheunentorweit offene Türen mit der Regiebrechstange eingeschlagen. Weil es ums Begehren geht, besteht die Bühne (Heiko Pfützner) aus Betten und fleckigen Matratzen. Auch die unvermeidlichen turmhohen Rokokoopernperücken (Kostüme: Brite Wallbaum) gibt es ebenso zu sehen wie schwarze Schergen, die den Grafen begleiten, von dem wir aus dem Text erfahren, dass er nebenberuflich auch als Inquisitor amtiert, damit auch noch der letzte kapiert, in welchem Spanien wir uns befinden.

Abtörnende Theatererotik

Die vor Beginn auf den Vorhang projizierten Textstellen lenken die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass alles Erotische bei Turrini den Beigeschmack von Zote und älterem weißen Mann besitzt. Der an sich noble Versuch von Doderers Oper, älteres weibliches Begehren auf die Bühne zu bringen, wird von der Inszenierung konterkariert, weil die zu subtilerer Psychologie fähige Mezzosopranistin Anna Agathonos die Marcellina als übliche Schreckschraube mit Silberperücke und eingezwängtem Dekolleté spielen muss.

Daniel Gutmann (Figaro) mit Paul Clementi (Cherubin). © Markus Tordik

Cherubino (Paul Clementi), bei Mozart eine Hosenrolle, ist hier eine Mischung aus Faun und Amorette ein süßer junger Mann mit freiem Oberkörper, der als einziger nicht singen darf. Und was Generationen von Romanisten und Theaterwissenschaftlerinnen erst aus dem letzten Teil der Figaro-Trilogie erfahren haben, gibt es hier in aller abtörnenden Theatererotik auf der Bühne zu sehen, wenn er es ganz toll mit der Gräfin treibt.

Anna-Katharina Tonauer (Susanne) mit Paul Clementi (Cherubin). © Markus Tordik

Das ist - als Kontrast zu Mozart - immerhin ein Statement. Auch sonst vermeidet Johanna Doderer jede Beschwörung ihres Vorgängers. Ihre Ouvertüre beginnt, den tragischen Schluss vorwegnehmend, mit einer Art Trauermarsch, der in neobarock gezacktes Figurenspiel übergeht. Dieser rhythmische Drive bleibt im Orchester erhalten, das den ariosen Gesang tänzerisch begleitet und unter der Leitung des Dirigenten Eduardo Browne die Handlung mit viel Tempo in 100 Minuten dem Finale zutreibt.

Mit routinierter Freundlichkeit aufgenommen

Doderer schafft es, viel Text verständlich zu vertonen. Aber dem Dauer-Drive fehlt es an Kontrasten. Auf den mörderischen Schluss-Coup folgt noch eine Arie der Gräfin, was dramaturgisch eher ungeschickt wirkt. Die von Mozarts Textdichter Lorenzo da Ponte radikal zusammengestrichene Gerichtsszene hat Doderer zum einzigen größeren Ensemble ausgebaut, das leider aufs Erwartbarste mit viel Theatergezappel die Käuflichkeit des Gerichts vorführt.

Caspar Krieger (Ein gräflicher Diener), Juan Carlos Falcón (Bazillus), Réka Kristóf (Gräfin Almaviva), Daniel Schliewa (Graf Almaviva), Daniel Gutmann (Figaro), Anna-Katharina Tonauer (Susanne) und die Statisterie des Staatstheaters am Gärtnerplatz in „Der tollste Tag“. © Markus Tordik

Anna-Katharina Tonauer werden als Susanna ein paar recht ungünstig liegende tiefe Töne abgefordert. Figaros hoher Bariton (Daniel Gutmann) ähnelt im Timbre allzu sehr dem Tenor des Grafen (Daniel Schliewa). Die Gräfin (Réka Kristof) ist fast eine Nebenrolle, die am Ende hysterisch lachend und ein bisschen wahnsinnig von der Bühne geht.

Das Problem dieser vom Publikum der Uraufführung mit routinierter Freundlichkeit aufgenommenen Uraufführung ist ihre Selbstbezüglichkeit. Österreicherinnen und Österreicher huldigen mit reichlicher Verspätung einem Dramatiker der Generation von Martin Sperr und Franz Xaver Kroetz, der in Bayern längst nicht den Kultstatus genießt wie in seiner Heimat. Und: Muss man wirklich einen von Mozart vertonten Stoff noch einmal komponieren? Gibt es gar nichts Interessantes draußen vor dem Bühneneingang?

Es hätte nicht geschadet, vor dem dritten Auftrag an die gleiche Komponistin und dem zweiten Turrini-Libretto ein wenig das Fenster auf Kipp zu stellen und die kalte Luft der Gegenwart ins Theater einzulassen.

Wieder am 14. und 18. Oktober, 9., 21. und 23. November im Gärtnerplatztheater, Karten online und unter Telefon 2185 1960